'बहुत तेज ब्लास्ट की आवाज आई और फिर...', गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग की आंखों देखी
Goa Night Club Fire: गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक तेज धमाके की आवाज सुनी, जिसके बाद आग तेजी से ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स में शुमार गोवा के एक नाइट क्लब में बीती रात अचानक आग लग गई। आग की लपटों ने पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के दौरान क्लब में कई विदेशी पर्यटक भी मौजूद थे। आग इतनी भयानक थी कि अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इनमें ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है।
हादसे की सटीक वजह अभी तक सामने नहीं आई है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों का दावा है कि आग से पहले उन्होंने एक तेज ब्लास्ट की आवाज सुनी थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सिलेंडर फटने के कारण क्लब में आग लगी और इतना बड़ा हादसा हो गया।
धमाके के बाद लगी आग
क्लब के पास मौजूद एक रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, "गाड़ी के टायर फटने जैसी एक तेज आवाज आई और उसके बाद क्लब से आग की ऊंची-ऊंची लपटे उठती दिखाई देने लगीं। तभी हमें पता चला कि क्लब में आग लग गई है।"
#WATCH | Goa | A security guard at a restaurant near the one where the fire broke out says, "…We heard a massive explosion. We later learned that the fire broke out after a cylinder blast…" https://t.co/ILHAyzftKA pic.twitter.com/QJ0tgFIRZ9— ANI (@ANI) December 7, 2025
अरपोरा के एक स्थानीय निवासी के अनुसार, "मैं घर जा रहा था, तभी एक धमाका सुना। हालांकि, यहां रात में अक्सर पटाखे फोड़े जाते हैं, तो मैंने आवाज को नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद देखा की क्लब में आग लगी है और एंबुलेंस जा रही हैं।"
#WATCH | Arpora, Goa | A local says, "When I was heading home, I heard an explosion. Later, we saw ambulances arriving at the spot. When we reached the location, we saw that the incident had already occurred" https://t.co/ILHAyzftKA pic.twitter.com/ulvtVfvmld— ANI (@ANI) December 7, 2025
बढ़ सकता था मृतकों का आंकड़ा
नाइट क्लब में 4 पर्यटकों समेत 25 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि, मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता था। क्लब के सिक्योरिटी गार्ड संजय कुमार गुप्ता का कहना है, "क्लब रात को 10 बजे खुलता है, जिसके बाद लोगों का आना-जाना शुरू हो जाता है। 12 बजे के बाद क्लब में डीजे डांसर भी आने वाले थे, जिसके बाद भारी संख्या में लोग आने वाले थे। मगर, इससे पहले ही क्लब आग की चपेट में आ गया।"
#WATCH | Sanjay Kumar Gupta, a security guard at Birch says, "The incident occurred between 11 pm and 12 am. Suddenly, there was a fire...I was at the gate...A DJ, dancer was going to come here, and it was about to get really crowded..." https://t.co/upgOx2TYuW pic.twitter.com/gSJylB7QNb— ANI (@ANI) December 7, 2025
बीजेपी विधायक ने क्या कहा?
बीजेपी विधायक माइकल लोबो के अनुसार, "पूरे गोवा में यह पहली ऐसी घटना है। इससे मैं काफी विचलित हो गया हूं। पर्यटक गोवा को घूमने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान मानते हैं। हालांकि, यह घटना भायवह है। गोवा के सभी क्लबों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है, जिससे ऐसा हादसा दोबारा न हो। पर्यटकों और कर्मचारियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है।"
#WATCH | Arpora, Goa | BJP MLA Michael Lobo says, "...I am disturbed because of the incident. There are 23 casualties, three women and 20 men. Some are tourists, while most are locals who were working in the restaurant's basement. We will need to conduct a safety audit of all… https://t.co/8Lv18IvNoh pic.twitter.com/CLSWUOqp9F— ANI (@ANI) December 6, 2025
DGP ने दिया अपडेट
गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "रात में 12:04 बजे अरपोरा के एक नाइट क्लब में आग लग गई। पुलिस कंट्रोल रूम को मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और दमकल कर्मी समेत एंबुलेंस मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है और सभी शव बरामद कर लिए हैं। हादसे की वजह की जांच की जा रही है।"
#WATCH | Arpora | Goa DGP Alok Kumar says, "An unfortunate incident occurred in a restaurant-cum-club in Arpora. At 12.04 am, the police control room received information about a fire, and the police, fire brigade, and ambulances were rushed to the spot. The fire is now under… https://t.co/8Lv18IvNoh pic.twitter.com/WyjMBuuvSv— ANI (@ANI) December 6, 2025
