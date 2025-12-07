Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'बहुत तेज ब्लास्ट की आवाज आई और फिर...', गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग की आंखों देखी

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:47 AM (IST)

    Goa Night Club Fire: गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक तेज धमाके की आवाज सुनी, जिसके बाद आग तेजी से ...और पढ़ें

    prefferd source google

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स में शुमार गोवा के एक नाइट क्लब में बीती रात अचानक आग लग गई। आग की लपटों ने पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के दौरान क्लब में कई विदेशी पर्यटक भी मौजूद थे। आग इतनी भयानक थी कि अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इनमें ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे की सटीक वजह अभी तक सामने नहीं आई है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों का दावा है कि आग से पहले उन्होंने एक तेज ब्लास्ट की आवाज सुनी थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सिलेंडर फटने के कारण क्लब में आग लगी और इतना बड़ा हादसा हो गया।

    धमाके के बाद लगी आग

    क्लब के पास मौजूद एक रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, "गाड़ी के टायर फटने जैसी एक तेज आवाज आई और उसके बाद क्लब से आग की ऊंची-ऊंची लपटे उठती दिखाई देने लगीं। तभी हमें पता चला कि क्लब में आग लग गई है।"

    अरपोरा के एक स्थानीय निवासी के अनुसार, "मैं घर जा रहा था, तभी एक धमाका सुना। हालांकि, यहां रात में अक्सर पटाखे फोड़े जाते हैं, तो मैंने आवाज को नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद देखा की क्लब में आग लगी है और एंबुलेंस जा रही हैं।"

    बढ़ सकता था मृतकों का आंकड़ा

    नाइट क्लब में 4 पर्यटकों समेत 25 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि, मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता था। क्लब के सिक्योरिटी गार्ड संजय कुमार गुप्ता का कहना है, "क्लब रात को 10 बजे खुलता है, जिसके बाद लोगों का आना-जाना शुरू हो जाता है। 12 बजे के बाद क्लब में डीजे डांसर भी आने वाले थे, जिसके बाद भारी संख्या में लोग आने वाले थे। मगर, इससे पहले ही क्लब आग की चपेट में आ गया।"

    बीजेपी विधायक ने क्या कहा?

    बीजेपी विधायक माइकल लोबो के अनुसार, "पूरे गोवा में यह पहली ऐसी घटना है। इससे मैं काफी विचलित हो गया हूं। पर्यटक गोवा को घूमने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान मानते हैं। हालांकि, यह घटना भायवह है। गोवा के सभी क्लबों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है, जिससे ऐसा हादसा दोबारा न हो। पर्यटकों और कर्मचारियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है।"

    DGP ने दिया अपडेट

    गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "रात में 12:04 बजे अरपोरा के एक नाइट क्लब में आग लग गई। पुलिस कंट्रोल रूम को मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और दमकल कर्मी समेत एंबुलेंस मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है और सभी शव बरामद कर लिए हैं। हादसे की वजह की जांच की जा रही है।"