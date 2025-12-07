गोवा हादसे में 25 लोगों की मौत पर पीएम और राष्ट्रपति ने जताया दुख, मुआवजे का किया एलान

पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ्य होने की प्रार्थना करता हूं। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से फोन पर बात करके हादसे की जानकारी ली है। राज्य सरकार पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करेगी।"