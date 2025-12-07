Language
    गोवा हादसे में 25 लोगों की मौत पर पीएम और राष्ट्रपति ने जताया दुख, मुआवजे का किया एलान

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:22 AM (IST)

    Goa Nighclub Fire: गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की दुखद मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सिलेंडर विस्फोट को कारण माना जा रहा है। मुख्यमंत ...और पढ़ें

    गोवा आग पर पीएम मोदी ने जताया दुख। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के नाइट क्लब में बीती रात आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह सिलेंडर ब्लास्ट को माना जा रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौके पर पहुंचे हैं। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है।

    राष्ट्रपति ने व्यक्त किया शोक

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पोस्ट शेयर करते हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, "उत्तरी गोवा में हुई आग की घटना से अत्यंत दुखी हूं। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। पीड़ित परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर उन्हें इस दुख की घड़ी में शक्ति दे। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करती हूं।"

    पीएम मोदी ने क्या कहा?

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ्य होने की प्रार्थना करता हूं। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से फोन पर बात करके हादसे की जानकारी ली है। राज्य सरकार पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करेगी।"

    पीएम मोदी ने किया मुआवजे का एलान

    गोवा हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का एलान किया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष (PMNRF) से मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है।

    गोवा पुलिस के अनुसार, "हादसे में कुल 25 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 4 पर्यटकों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा 14 स्टाफ के सदस्य थे और 7 अन्य शवों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। हादसे में 6 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है।"

    सीएम सावंत ने दिए जांच के आदेश

    गोवा पुलिस के अनुसार, आग लगने का सटीक कारण अभी पता नहीं चला है। शुरुआती जांच में इसकी वजह सिलेंडर ब्लास्ट को माना जा रहा है। यह ब्लास्ट रात को लगभग 12:04 बजे हुआ। सीएम प्रमोद सावंत ने हादसे के जांच के आदेश दिए हैं।

