गोवा हादसे में 25 लोगों की मौत पर पीएम और राष्ट्रपति ने जताया दुख, मुआवजे का किया एलान
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के नाइट क्लब में बीती रात आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह सिलेंडर ब्लास्ट को माना जा रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौके पर पहुंचे हैं। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है।
राष्ट्रपति ने व्यक्त किया शोक
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पोस्ट शेयर करते हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, "उत्तरी गोवा में हुई आग की घटना से अत्यंत दुखी हूं। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। पीड़ित परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर उन्हें इस दुख की घड़ी में शक्ति दे। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करती हूं।"
Deeply pained by the tragic fire incident in North Goa district resulting in the loss of precious lives. My heartfelt condolences to the bereaved families. May they find strength during this difficult time. I pray for the speedy recovery of those injured.— President of India (@rashtrapatibhvn) December 7, 2025
पीएम मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ्य होने की प्रार्थना करता हूं। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से फोन पर बात करके हादसे की जानकारी ली है। राज्य सरकार पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करेगी।"
पीएम मोदी ने किया मुआवजे का एलान
गोवा हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का एलान किया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष (PMNRF) से मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है।
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF will be given to the next of kin of each deceased in the mishap in Arpora, Goa. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi https://t.co/BcS0jYnvVx— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2025
गोवा पुलिस के अनुसार, "हादसे में कुल 25 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 4 पर्यटकों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा 14 स्टाफ के सदस्य थे और 7 अन्य शवों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। हादसे में 6 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है।"
Goa Police say - "A massive fire broke out at Birch by Romeo Lane in Arpora, North Goa, resulting in 25 deaths, out of whom 4 confirmed to be tourists, 14 were staff members and identity of 7 is yet to be established. Six persons are injured and their treatment going on. Cause…— ANI (@ANI) December 7, 2025
सीएम सावंत ने दिए जांच के आदेश
गोवा पुलिस के अनुसार, आग लगने का सटीक कारण अभी पता नहीं चला है। शुरुआती जांच में इसकी वजह सिलेंडर ब्लास्ट को माना जा रहा है। यह ब्लास्ट रात को लगभग 12:04 बजे हुआ। सीएम प्रमोद सावंत ने हादसे के जांच के आदेश दिए हैं।
