गोवा में नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट, 23 लोगों की दर्दनाक मौत; मौके पर पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:55 AM (IST)

     गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई, राज्य के मुख्यमंत्री ने रविवार को यह जानकारी दी। शुरुआती जांच में आग का कारण सिले ...और पढ़ें

    गोवा में नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट, 23 लोगों की दर्दनाक मौत (फोटो- एक्स)

    एएनआई, पणजी। गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई, राज्य के मुख्यमंत्री ने रविवार को यह जानकारी दी। शुरुआती जांच में आग का कारण सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है।

    मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटना स्थल का दौरा किया। बताया जा रहा है कि अधिकतर मौतें दम घुटने से हुईं हैं। यह घटना स्थानीय समयानुसार रात लगभग 12:04 बजे अरपोरा गांव में हुई।

    सीएम ने दिए जांच के आदेश

    मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक्सपर एक पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो में घायलों की मदद के लिए एम्बुलेंस की कतारें दिखाई दे रही हैं।

    पुलिस प्रमुख ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गईं। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि अधिकारी रात भर स्थिति पर काबू पाने के लिए काम करते रहे।

    सभी शव बरामद कर लिए गए हैं

    पुलिस प्रमुख ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा राज्य गोवा, समुद्र तटों और पहाड़ी परिदृश्यों के साथ, विशेष रूप से विदेशियों के बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।

    सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष की पहली छमाही में लगभग 55 लाख पर्यटक गोवा आए। इनमें से 2,71,000 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक थे।

    पीएम मोदी ने जताया दुख

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएँ उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।"