    'दोषी जेल की सलाखों के पीछे होंगे', गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत; एक्शन मोड में सीएम प्रमोद सावंत

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:59 AM (IST)

    गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने दोषियों को जेल भेजने की बात कह ...और पढ़ें

    Hero Image

    गोवा नाइट क्लब में लगी आग। (एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अरपोरा में लगी भीषण आग पर गहरा दुख जताया है। इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने राज्य के लिए इस घटना को बहुत ही दुखद बताया है।

    सीएम सावंत ने एक्स पर शोक संतप्त परिवारों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने लिखा, "आज गोवा में हम सभी के लिए बहुत दुखद दिन है। अरपोरा में आग लगने की एक बड़ी घटना में 25 लोगों की जान चली गई है। मैं बहुत दुखी हूं और इस असहनीय नुकसान की घड़ी में सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।"

    किसी भी लापरवाही से सख्ती से निपटा जाएगा- सीएम प्रमोद सावंत

    उन्होंने कहा, "मैंने घटना स्थल का दौरा किया है और इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में आग लगने के सही कारण और यह पता लगाया जाएगा कि क्या आग से सुरक्षा के नियमों और बिल्डिंग नियमों का पालन किया गया था। जो लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानून के तहत सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी लापरवाही से सख्ती से निपटा जाएगा।"

    इससे पहले, घटना स्थल के दौरे के दौरान, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी- सीएम प्रमोद सावंत

    उन्होंने कहा, "यह घटना गोवा जैसे पर्यटन राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग इस तरह की चीजें अवैध रूप से चलाते हैं और आग लगने की घटना हुई, 25 लोगों की जान चली गई है,सरकार इस घटना की जांच करेगी। जांच में आग लगने के सही कारण का पता लगाया जाएगा, और जो लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानून के तहत सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    रात 12.04 बजे मिली आग लगने का सूचना

    गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने कहा कि पुलिस को आधी रात के तुरंत बाद अलर्ट मिला। "अरपोरा में एक रेस्टोरेंट-कम-क्लब में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। रात 12.04 बजे, पुलिस कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली, और पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को मौके पर भेजा गया।

    आग अब काबू में है, और सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। कुल मरने वालों की संख्या 25 है। पुलिस इस घटना के कारण की जांच करेगी, और हम जांच के नतीजों के आधार पर कार्रवाई करेंगे।"

    गोवा के नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत

    अधिकारियों के अनुसार, रविवार को अरपोरा में एक रेस्टोरेंट-कम-क्लब में आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। आग लगने की खबर आधी रात के आसपास मिली और इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि अधिकारी रात भर हालात को काबू में करने की कोशिश करते रहे।

    अधिकारियों ने आग लगने के कारण की डिटेल में जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को मेडिकल मदद और मरने वालों के परिवारों को सहायता देने की कोशिशें जारी हैं।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

