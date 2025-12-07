Language
    गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में सभी 25 मृतकों की हो गई पहचान, मरने वालों में एक ही परिवार के तीन लोग शामिल

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:23 PM (IST)

    गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, जिनकी पहचान हो चुकी है। मृतकों में एक ही परिवार के तीन सदस्य और 20 कर्मचारी शामिल हैं। पुलि ...और पढ़ें

    Hero Image

    गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में सभी 25 मृतकों की हो गई पहचान। (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा नाइट क्लब में हुए अग्निकांड की घटना में मारे गए सभी 25 लोगों की पहचान हो गई है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार, मृतकों में स्टाफ के 20 सदस्य और पांच टूरिस्ट शामिल हैं।

    वहीं, आग में मरने वाले पांच टूरिस्ट में से चार दिल्ली के थे, जिनमें एक ही परिवार के तीन सदस्य शामिल थे। पांचवां टूरिस्ट कर्नाटक का था।

    मृतकों की लिस्ट जारी

    इस हादसे में मारे गए सभी लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बता दें कि रविवार सुबह अरपोरा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में भीषण आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के चार टूरिस्ट की पहचान सरोज जोशी, अनीता जोशी, कमला जोशी और विनोद कुमार के तौर पर हुई है। रविवार को उनकी रिश्तेदार भावना जोशी ने उनकी पहचान की। इस हादसे में मारे गए एक और टूरिस्ट की पहचान कर्नाटक के इशाक के तौर पर हुई है। सरकार ने बताया कि उसकी पहचान उसके पिता एम डी हुसैन ने की।

    नाइट क्लब के 20 स्टाफ मेंबर की मौत

    सामने आई लिस्ट के अनुसार, मरने वालों में से 20 नाइट क्लब के स्टाफ मेंबर थे, जिनमें उत्तराखंड के पांच, नेपाल के चार, झारखंड और असम के तीन-तीन, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के दो-दो और पश्चिम बंगाल का एक आदमी शामिल है।

    मरने वालों (स्टाफ मेंबर) में सबसे ज़्यादा लोग उत्तराखंड के हैं, जिनकी पहचान जितेंद्र सिंह, सतीश सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुमित नेगी और मनीष सिंह के तौर पर हुई है। चार नेपाली नागरिकों की पहचान चूर्ण बहादुर पुन, विवेक कटवाल, सबिन और सुदीप के तौर पर हुई है।

    महाराष्ट्र के लोगों में डोमिनिक और मनोज जोरा शामिल हैं, जबकि रोहन सिंह और सुनील कुमार उत्तर प्रदेश के थे। दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) के अकेले पीड़ित की पहचान सुभाष छेत्री के तौर पर हुई है।

    झारखंड के लोगों की पहचान मोहित, प्रदीप महतो और बिनोद महतो के तौर पर हुई है, जबकि असम के तीन लोगों में मनोजित मल, राहुल तांती और दिगंबर पातिर शामिल हैं।

