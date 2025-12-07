गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में सभी 25 मृतकों की हो गई पहचान, मरने वालों में एक ही परिवार के तीन लोग शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा नाइट क्लब में हुए अग्निकांड की घटना में मारे गए सभी 25 लोगों की पहचान हो गई है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार, मृतकों में स्टाफ के 20 सदस्य और पांच टूरिस्ट शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, आग में मरने वाले पांच टूरिस्ट में से चार दिल्ली के थे, जिनमें एक ही परिवार के तीन सदस्य शामिल थे। पांचवां टूरिस्ट कर्नाटक का था। मृतकों की लिस्ट जारी इस हादसे में मारे गए सभी लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बता दें कि रविवार सुबह अरपोरा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में भीषण आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के चार टूरिस्ट की पहचान सरोज जोशी, अनीता जोशी, कमला जोशी और विनोद कुमार के तौर पर हुई है। रविवार को उनकी रिश्तेदार भावना जोशी ने उनकी पहचान की। इस हादसे में मारे गए एक और टूरिस्ट की पहचान कर्नाटक के इशाक के तौर पर हुई है। सरकार ने बताया कि उसकी पहचान उसके पिता एम डी हुसैन ने की।

नाइट क्लब के 20 स्टाफ मेंबर की मौत सामने आई लिस्ट के अनुसार, मरने वालों में से 20 नाइट क्लब के स्टाफ मेंबर थे, जिनमें उत्तराखंड के पांच, नेपाल के चार, झारखंड और असम के तीन-तीन, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के दो-दो और पश्चिम बंगाल का एक आदमी शामिल है।