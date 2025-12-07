गोवा त्रासदी का असर: दिल्ली में रेस्टोरेंट्स एवं क्लब पर फायर सेफ्टी को लेकर सख्त निगरानी, एडवाइजरी जारी

Language
    By Nimish Hemant Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:30 PM (IST)

    Delhi Police

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गोवा में एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली के रेस्तरां संचालकों को एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें उन्हें अग्निशमन यंत्रों की जांच व इंतजाम के साथ ही निकासी व प्रवेश के द्वारा अलग-अलग करने जैसे ऐहतियात शामिल हैं।

    खासकर तब जब क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टियों का दौर बस आने वाला ही है। उन दिनों व उसके आस-पास खासकर डिस्को बार व पब में काफी लोग रहते हैं। इसी तरह, कई जगह पार्टियों का आयोजन होता है।

    नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष संदीप आनन्द गोयल ने कहा कि यह काफी भयावह दुर्घटना है, जिससे यहां के रेस्तरां संचालकों को भी चिंता में डाला है। उनके अनुसार, वैसे, गोवा की तुलना में दिल्ली में सख्ती अधिक है। यहां बिना अग्निशमन सेवा के एनओसी के रेस्तरां, बार का लाइसेंस नहीं मिलता है। फिर भी उन्हें सचेत रहने को कहा गया है।

