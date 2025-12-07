Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में सांस लेना मुश्किल: दिसंबर के पहले सप्ताह में AQI रहा गंभीर, प्रदूषण पर हवा का भी नहीं पड़ा असर

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:04 PM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। दिसंबर के पहले सप्ताह में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर दर्ज किया गया, जिससे लोगों को सांस ल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बाहरी रिंग रोड पर हैदरपुर बादली मेट्रो स्टेशन के पास टूटी रोड पर वाहनों की आवाजाही से उड़ती धूल बढ़ा रही वायु प्रदूषण। हरीश कुमार

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हवा चलने के बाद भी रविवार को दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में रही। शनिवार की तुलना में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में कुछ कमी तो आई है, लेकिन अभी भी 300 के ऊपर है। पूरे सप्ताह राजधानी में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार पांच नवंबर के बाद 1 दिसंबर को आइक्यूआइ 300 के नीचे आया था,लेकिन उसके अगले दिन से दोबारा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया।

    सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार, रविवार को बवाना में सबसे अधिक एक्यूआई 366 और मुंडका में 363 दर्ज किया गया। दिल्ली के 40 निगरानी केंद्रों में से 29 ने वायु गुणवत्ता को बहुत खराब श्रेणी में और 11 ने खराब श्रेणी में बताया।

    बहुत खराब वायु गुणवत्ता वाले स्टेशनों में पुसा (360), नेहरू नगर (354), रोहिणी (353), जहांगीरपुरी (348), विवेक विहार (348), वजीरपुर (346), आनंद विहार (344), आरके पुरम (336), पंजाबी बाग (328), अशोक विहार (327) और आइटीओ (321) भी शामिल हैं।

    आईजीआई एयोरपोर्ट पर सबसे कम प्रदूषण रहा। यहां का एक्यूआइ 222 दर्ज हुआ। आइआइटीएम-पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार राजधानी के प्रदूषण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की है।

    पूरे सप्ताह यह लगभग 15% रहा। इसके बाद दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों का लगभग7%, आवासीय स्रोत का 3.5% और निर्माण का 2% रहा।

    तिथि  एक्यूआई
    30 नवंबर 279
    1 दिसंबर 304
    2 दिसंबर 372
    3 दिसंबर 342
    4 दिसंबर 304
    5 दिसंबर 327
    6 दिसंबर 333

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में DTC बस ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या, साइड नहीं देने पर उतार मौत के घाट; UER-2 जाम कर हंगामा