    दिल्ली में DTC बस ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या, साइड नहीं देने पर उतार मौत के घाट; UER-2 जाम कर हंगामा

    By Shamse Alam Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:29 PM (IST)

    दिल्ली में DTC बस ड्राइवर की साइड देने के विवाद में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद UER-2 पर जाम लग गया और लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने मामला ...और पढ़ें

    दिल्ली में डीटीसी बस ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-21 स्थित शिव चौक पर शनिवार की देर रात बस चालक को साइड न देने को लेकर हुए विवाद में कार सवारों ने अपने रिश्तेदारों बुलाकर डीटीसी इलेक्ट्रिक बस चालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। वहीं, बीच-बचाव कर रहा एक राहगीर भी घायल हो गया।

    अमन विहार थाना पुलिस ने बस कंडक्टर के बयान के आधार पर आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, अन्य आरोपितों के संभावित ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। मृतक की शिनाख्त 28 वर्षीय के विकास के रूप में हुई है।

    रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि शनिवार रात 11:20 बजे शिव चौक के सिटी वाटिका के पास झगड़ा होने की जानकारी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि एक व्यक्ति अचेत और दूसरा घायल अवस्था में पड़ा है। अचेत व्यक्ति की पहचान डीटीसी बस चालक विकास और घायल की पहचान सूरज के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों को पास के संजय गांधी अस्पताल लेकर गई। जहां से डाक्टरों ने विकास को सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान विकास की मौत हो गई।

    शादी समारोह में आए लोगों ने वारदात को दिया अंजाम

    पुलिस अधिकारी के मुताबिक घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि भीड़भाड़ वाली सड़क पर साइड देने को लेकर डीटीसी बस चालक और शादी में आए एक आल्टो कार चालक के बीच झगड़ा हो गया था। आल्टो चालक ने शादी समारोह में मौजूद अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। फिर सभी ने बस चालक विकास पर हमला कर दिया। उसकी लात घूसों से पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान बीच-बचाव कर रहा एक राहगीर सूरज को भी चोटें आईं।

    अंदुरूनी चोट से गई जान

    मारपीट के दौरान विकास के शरीर में अंदरूनी चोट लगी थी। पुलिस अब कार नंबर के जरिए आरोपितों की पहचान कर राहुल नाम के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस झगड़ा करने वाले उसके चाचा और चचेरे भाई के साथ अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है।

    यूईआर-2 जाम कर किया हंगाम

    रोहिणी सेक्टर-37 डीटीसी बस डिपो के कर्मचारियों ने हत्या के विरोध में रविवार को यूईआर-2 पर विरोध प्रदर्शन किया। काफी संख्या में कर्मचारियों ने हाई-वे जाम कर दिया। इस दौरान यूईआर-2 पर करीब डेढ़ से दो घंटेे तक यातायात बाधित रहा। सूचना पर पहुंचे पुलिस के जवानों ने समझा-बुझाकर जाम खुलवाया। इस दौरान कर्मचारियों ने मांग की है कि बिना किसी देरी सभी आरोपित गिरफ्तार किए जाएं।

    कर्मचारी राजबीर सिंह ने बताया कि हम रोजाना सड़कों पर बसें लेकर निकलते हैं। हमें आए दिन किसी न किसी का विरोध झेलना पड़ता है। कुछ कहने पर मारपीट भी करने लग जाते हैं। हमारी सुरक्षा की चिंता किसी को भी नहीं है। सरकार को डीटीसी चालकों की सुरक्षा को लेकर कोई सख्त कानून लाने की जरूरत है।