    नए साल पर उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम धामी ने दिए निर्देश

    By Vikas Gusain Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:59 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के जश्न के दौरान उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपराधिक गतिविधियो ...और पढ़ें

     मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, देवभूमि में आपराधिक गतिविधियों के लिए नहीं कोई स्थान। आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। नए साल के कार्यक्रमों व जश्न के दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आपराधिक गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है और ऐसे मामलों में जीरो टालरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में नववर्ष के दौरान यातायात प्रबंधन, पर्यटकों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के संबंध में बैठक की। उन्होंने कहा कि मंगलवार से लेकर पांच जनवरी 2026 तक प्रदेशभर में यातायात व्यवस्था पर विशेष फोकस किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस दौरान बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों और आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने पुलिस को नियमित रात्रिकालीन गश्त करने और वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं क्षेत्रों में जाकर व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख पर्यटक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सभी जनपदों में पार्किंग, मूलभूत सुविधाओं और सड़क सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था हो। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए तथा शराब की दुकानों के आसपास भी अतिरिक्त सुरक्षा रखी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि चेकिंग के दौरान आम जनता और पर्यटकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।

    अतिक्रमण पर भी अपनाया सख्त रूख

    शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण की समस्या पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि देहरादून सहित अन्य शहरों में सड़कों पर अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए। इसके लिए जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस, परिवहन विभाग और विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार कार्रवाई की जाए। उन्होंने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर होटल और रिसार्ट्स में अग्नि सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

    शीतकालीन यात्रा के दृष्टिगत व्यवस्थाएं रखी जाएंगी सुचारू

    मुख्यमंत्री ने शीतकालीन यात्रा के दृष्टिगत व्यवस्थाओं को सुचारू रखने, पर्यटकों के लिए सूचना केंद्रों की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और अलाव की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने प्रदेश में स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ करने और प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों और आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। बैठक में अनुश्रवण विकास परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन व पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

