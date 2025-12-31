नए साल पर उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम धामी ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, देहरादून। नए साल के कार्यक्रमों व जश्न के दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आपराधिक गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है और ऐसे मामलों में जीरो टालरेंस की नीति अपनाई जाएगी।



मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में नववर्ष के दौरान यातायात प्रबंधन, पर्यटकों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के संबंध में बैठक की। उन्होंने कहा कि मंगलवार से लेकर पांच जनवरी 2026 तक प्रदेशभर में यातायात व्यवस्था पर विशेष फोकस किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस दौरान बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों और आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने पुलिस को नियमित रात्रिकालीन गश्त करने और वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं क्षेत्रों में जाकर व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए।



मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख पर्यटक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सभी जनपदों में पार्किंग, मूलभूत सुविधाओं और सड़क सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था हो। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए तथा शराब की दुकानों के आसपास भी अतिरिक्त सुरक्षा रखी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि चेकिंग के दौरान आम जनता और पर्यटकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।