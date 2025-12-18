Christmas & New Year पर देहरादून आ रहे पर्यटकों के लिए ये है व्यवस्था, राजपुर रोड पर बनाई विशेष पार्किंग
जागरण संवाददाता, देहरादून: क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान बढ़ने वाली पर्यटकों की भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए नगर निगम ने राजपुर रोड पर विशेष पार्किंग व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। घंटाघर से मसूरी डायवर्जन तक सात अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे, जिनका संचालन 20 दिसंबर से शुरू होगा। इसके साथ ही पार्किंग शुल्क भी तय कर दिया गया है।
हर साल क्रिसमस और न्यू ईयर पर बड़ी संख्या में पर्यटक देहरादून पहुंचते हैं, जिससे राजपुर रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है और जाम की स्थिति बन जाती है। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग को लेकर होती है। इसे ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने राजपुर रोड पर ऐसे स्थान चिह्नित किए हैं, जहां 500 से अधिक दोपहिया और चौपहिया वाहन पार्क किए जा सकेंगे।
नगर निगम द्वारा चिह्नित पार्किंग स्थलों में जेजे टावर (एचडीएफसी बैंक के पास), पैसेफिक हिल्स, घंटाघर पटेल पार्क, पंजाब ज्वेलर्स से पार्क व्यू होटल तक, स्कालर होम से आइसीआइसीआई बैंक तक राजपुर रोड, आनंदम स्वीट्स तथा वन विभाग मुख्यालय से सिल्वर सिटी तक के क्षेत्र शामिल हैं।
नगर आयुक्त नमामी बंसल ने बताया कि क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान यातायात बाधित न हो, इसके लिए यह विशेष पार्किंग व्यवस्था की गई है। 20 दिसंबर से इन पार्किंग स्थलों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
पार्किंग शुल्क इस प्रकार रहेगा
- दोपहिया वाहन: दो घंटे के लिए 10 रुपये, पूरे दिन के लिए 50 रुपये
- कार के लिए शुल्क: 20 रुपये दो घंटे तक, 100 रुयपे पूरा दिन
