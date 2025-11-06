जागरण संवाददाता, देहरादून। मौसम के बदलाव ने बच्चों की सेहत पर असर शुरू कर दिया है। सुबह शाम की ठंडक के कारण तापमान में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव से सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार और गले में संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। राजकीय दून मेडिकल कालेज के बाल रोग विभाग में सामान्य दिनों में जहां ओपीडी 80 तक होती थी इन दिनों संख्या 150 पार पहुंच चुकी है। चिकित्सकों का कहना है कि दिन में तापमान करीब 28 डिग्री और रात में 14 डिग्री तक गिर जाने से शरीर को अनुकूलन में कठिनाई हो रही है, इसका असर खासकर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर अधिक पड़ रहा है। अभिभावक सतर्क रहें और बच्चों की दिनचर्या में छोटे बदलाव लाकर उन्हें इस तरह की बीमारी से सुरक्षित रख सकते हैं।



राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल के बाल रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डा. अशोक कुमार के अनुसार, इन दिनों ओपीडी सामान्य दिनों के मुकाबले दोगुनी चल रही है। खासतौर पर सोमवार से बुधवार को बच्चों को लेकर अभिभावक अधिक संख्या में पहुंचते हैं। आजकल हर दूसरे बच्चे को सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण, खाना न खाने की शिकायत है। दरअसल, मौसम में हो रहे तेज बदलाव से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें वायरल संक्रमण, टांसिल और सांस संबंधी दिक्कतें जल्दी घेर लेती हैं। इसलिए सभी अभिभावकों को ऐसे मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। मौसम के अनुरूप कपड़े पहनाएं, ठंडे पेय-पदार्थ और जंक फूड न दें।