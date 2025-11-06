Air Pollution: गुरुग्राम में वायु प्रदूषण की मार से हृदय रोगियों पर आफत, अचानक बिगड़ रहे हालत

प्रदूषण की मार से हृदय रोगियों पर आफत, अचानक बिगड़ रहे हालत

-

- बुधवार को छुट्टी के दिन आपातकालीन सेवा में हृदय संबंधी समस्या लेकर 12 नए मरीज पहुंचे।



जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रदूषित हवा सिर्फ फेफड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि दिल के लिए भी जानलेवा है। ऐसे में साइबर सिटी में बदलते मौसम और वायु प्रदूषण की वजह से लोगों में हृदय संबंधी समस्या बढ़ गई है। बुधवार को छुट्टी के दिन नागरिक अस्पताल के हृदय आरोग्य केंद्र में आपातकालीन सेवा में हृदय संबंधी समस्या लेकर 12 नए मरीज पहुंचे। जिनमें से एक मरीज को गंभीर में भर्ती करना पड़ा। पिछले सात दिनों से रोजाना 60-70 मरीज सीने में दर्द संबंधी समस्या लेकर पहुंचे हैं। यहां प्रतिदिन करीब तीन मामले हार्ट अटैक के आ रहे हैं जो पहले माह भर में करीब 15 से 20 होते थे।



इधर अस्पताल की श्वांस रोग विभाग की ओपीडी में भी दिवाली के बाद से बढ़े प्रदूषण के कारण सांस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यहां औसतन 80 मरीज आ रहे हैं। पहले यह संख्या 50 के करीब थी। ऐसे में सावधानी बरतें व लक्षण दिखते ही डॉक्टर की सलाह लें।