देहरादून में जिलाधिकारी से मां ने लगाई थी गुहार, गंभीर रोग से ग्रसित दो वर्षीय बेटे को मिला उपचार

जागरण संवाददाता, देहरादून: बीते 10 नवंबर को जनता दर्शन कार्यक्रम में मातावाला बाग निवासी दो वर्षीय अमन की व्यथित मां सुधा देवी ने जिलाधिकारी सविन बंसल से गंभीर बीमारी से ग्रसित बेटे के उपचार की गुहार लगाई। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद अमन को अब उपचार मिल रहा है।

जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी डा. मनोज शर्मा को बालक का उपचार कराने और उपजिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा सिंह को उपचार की मानीटरिंग व व्यवस्था करने को निर्देशित किया। साथ ही निर्देश दिए थे कि यदि सरकारी में उपचार संभव न हो तो बच्चे का उपचार निजी चिकित्सालय हायर सेंटर में विशेषज्ञ चिकित्सकों से कराया जाए।