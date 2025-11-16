Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहरादून में जिलाधिकारी से मां ने लगाई थी गुहार, गंभीर रोग से ग्रसित दो वर्षीय बेटे को मिला उपचार

    By Sumit Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:43 PM (IST)

    देहरादून में एक मां ने जिलाधिकारी से अपने गंभीर रूप से बीमार दो वर्षीय बेटे के इलाज के लिए गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चे के उपचार की व्यवस्था कराई। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डाक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। बच्चे की मा ने जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जनता दर्शन कार्यक्रम में मां सुधा देवी की समस्या सुनते जिलाधिकारी सविन बंसल। साभार-सूवि

    जागरण संवाददाता, देहरादून: बीते 10 नवंबर को जनता दर्शन कार्यक्रम में मातावाला बाग निवासी दो वर्षीय अमन की व्यथित मां सुधा देवी ने जिलाधिकारी सविन बंसल से गंभीर बीमारी से ग्रसित बेटे के उपचार की गुहार लगाई। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद अमन को अब उपचार मिल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी डा. मनोज शर्मा को बालक का उपचार कराने और उपजिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा सिंह को उपचार की मानीटरिंग व व्यवस्था करने को निर्देशित किया। साथ ही निर्देश दिए थे कि यदि सरकारी में उपचार संभव न हो तो बच्चे का उपचार निजी चिकित्सालय हायर सेंटर में विशेषज्ञ चिकित्सकों से कराया जाए।

    जिलाधिकारी के निर्देश पर अमन की जांच राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल में कराई। दून अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञों ने जांच के बाद एम्स में उपचार करने की सलाह दी। इसके बाद उपचार के लिए एम्स चिकित्सालय को रेफर किया गया। जहां भर्ती करा दिया गया है। बच्चे का एम्स चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- डीएम सविन बंसल के सामने जब एक मां ने लगाई गुहार, बुजुर्ग को पीटने वाले बेटे पर लगाया गुंडा एक्ट

    यह भी पढ़ें- देहरादून DM का बड़ा एक्शन! 15 लाख की बीमा राशि बैंक ने सालभर से अटकाई, मैनेजर को 15 लाख का रिकवरी नोटिस

    यह भी पढ़ें- Dehradun News: डीएम सविन बंसल ने यूनियन बैंक के प्रबंधक किए तलब, विधिक प्राधिकरण को कार्रवाई के दिए निर्देश