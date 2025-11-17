Dehradun News: 70 वर्षीय बुजुर्ग मां को खाना न देने वाले बेटे-बहू के विरुद्ध जिला प्रशासन ने दर्ज कराया मुकदमा

जागरण संवाददाता, देहरादून: चंद्रबनी चोयला निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग अमर देवी से मारपीट करने और खाना न देने के आरोप में उनके बेटे-बहू के विरुद्ध जिला-प्रशासन की ओर से एसएसपी कार्यालय में सीनियर सिटीजन सेल में वाद दर्ज कराया गया है।

वहीं, सहस्रधारा निवासी 60 वर्षीय बेसहारा हरदीप कौर का आपदा में घर का सारा सामान बह जाने और कोई सहारा न होने के कारण उन्हें राइफल क्लब फंड से 25 हजार रुपये की सहायता का चेक प्रदान किया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर सोमवार को क्लेक्ट्रेट परिसर में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया। इसमें भूमि विवाद, सीमांकन, अतिक्रमण, मारपीट समेत भरण पोषण, आपदा से क्षतिपूर्ति सहायता, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 146 समस्या-शिकायतें दर्ज हुई।

न्यू कैंट शक्ति कालोनी निवासी 84 वर्षीय बुजुर्ग चंडी प्रसाद लखेड़ा ने पड़ोसी द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करने और बार-बार परेशान करने की शिकायत दर्ज की। इस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थी का मुकदमा दर्ज कराते हुए त्वरित न्याय दिलाने के निर्देश दिए गए।

दिव्यांग बेटे को लेकर जनता दरबार पहुंची आर्या नगर निवासी प्रिया वर्मा ने रोजगार व आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। इस पर समाज कल्याण एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों को व्यथित महिला को सहायता करने के निर्देश दिए गए। नत्थनपुर समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने वार्ड-95 में वैष्णों माता मंदिर से मोहकपुर तक सड़क का सीमांकन न होने से सड़क के दोनों तरफ अनधिकृत कब्जा कर दुकानों का संचालन करने की शिकायत दर्ज की गई, जिस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जनता दरबार में एसडीएम अपूर्वा सिंह, कुमकुम जोशी व विनोद कुमार, उप नगर आयुक्त संतोष कुमार पांडेय, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, डीपीओ जितेन्द्र कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। फ्लाईओवर के नीचे अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई अल्फा टावर अपार्टमेंट्स निवासियों ने अजबपुर फ्लाईओवर के नीचे संचालित अवैध पार्किंग, मोटर वर्कशाप चलाने और असामाजिक तत्वों द्वारा गंदगी फैलाने की शिकायत की। मुख्य विकास अधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट एवं उप नगर आयुक्त को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

झाझरा में जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से किए जा रहे अतिक्रमण की शिकायत पर एसडीएम विकासनगर को सप्ताह के भीतर मामले का निस्तारण करने को कहा गया। हर्रावाला में नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहण भूमि के मुआवजा की तीसरी किश्त न मिलने की शिकायत पर एनएच को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए।