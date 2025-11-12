छोटे भाई ने खाना मांगा तो बड़े ने खो दिया आपा, गर्दन पर फावड़े से कर दिए कई वार
अलीगढ़ के गोंडा में एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की फावड़े से हत्या कर दी। विवाद खाना मांगने पर शुरू हुआ था। गुस्से में बड़े भाई ने छोटे भाई का गला दबाया और फिर फावड़े से वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण गौंडा (अलीगढ़)। छोटे भाई ने बड़े से खाना मांगा तो उसने गुस्से में पहले उसका गला दबाया और उसके बेसुध होने पर गर्दन पर ही फावड़े से कई वार कर दिए। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
चीख सुन आसपास के लाेग पहुंच गए। पुलिस के आने पर आरोपित कमरे में छिप गया और पुलिस ने बामशक्कत उसे गिरफ्तार किया। पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
यह सनसनीखेज वारदात गौंडा क्षेत्र के गांव तारापुर की गढ़ी में हुई।
यहां के रहने वाले किशन स्वरूप सारस्वत अपनी पत्नी सरोज को दवा दिलाने सुबह आठ बजे अलीगढ़ के लिए निकले थे। घर में उनके दो बेटे विवेक और ललित उर्फ नैहला थे।
घर में मां-पिता के न होने पर छोटे बेटे ललित ने अपने बड़े भाई विवेक से बाहर से खाना लाने को कहा तो इस पर उसकी उससे बहस हो गई। दोनों के बीच झगड़ा हो गया और फिर विवेक को इस कदर गुस्सा आया कि उसने अपने ही छोटे भाई ललित की गर्दन दबा दी।
इससे वह बेसुध हो गया। उसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने घर में रखा फावड़ा उठाया और बेहोश चारपाई पर पड़े ललित की गर्दन पर एक के बाद एक कई वार कर दिए।
वार इतने तेज थे कि ललित की गर्दन की सांस व खाने की नीली कट गई और काफी खून बह गया। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। विवेक ने पांच बार वार करने की बात कबूली है। चीख सुन चाचेरे भाई अशोक कुमार व आसपास के लोग उसके दरवाजे पर आ गए।
तभी आरोपित ने गुमराह करने के लिए फौरन खून से सने कपड़े बदले और बाहर जाकर ललित के नल पर गिरने और कील लगने की वजह से चीख होने की बात कही। लेकिन, पड़ोसियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और अंदर जाकर देखा तो चारपाई पर खून से लतपथ शव देख भौचक्के रह गए।
फौरन उनके माता-पिता को सूचित किया और पुलिस भी जानकारी मिलने पर पहुंच गई। पुलिस को देख आरोपित बचने के लिए घर के ही कमरे में छिप गया और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा ली। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आरोपित को गुरुवार को जेल भेजा जाएगा।
