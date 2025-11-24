Language
    टिहरी दुर्घटना के घायलों ने बताई आपबीती, बोले- बस के खाई में गिरते ही आंखों के सामने छा गया अंधेरा

    By Deepak Semwal Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:58 PM (IST)

    टिहरी बस दुर्घटना में घायल हुए छह लोगों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। घायलों के अनुसार, बस स्टार्ट होते ही खाई में गिर गई। मुख्यमंत्री धामी ने घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। एआरटीओ ने बस के दस्तावेजों की जांच की, जो सही पाए गए। सभी घायल खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज चल रहा है।

    Hero Image


    एम्स में टिहरी बस दुर्घटना के घायल का हालचाल जानते सीएम कार्डिनेटर हरीश कोठारी। प्रशासन 

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : टिहरी बस दुर्घटना के छह घायलों को एम्स में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत खतरे से बाहर है, जिनका ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा है। घायल ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं। बस इतना बताया कि अचानक बस स्टार्ट होते ही खाई में गिर गई। उसके बाद आंखों के सामने अंधेरा छा गया।

    मुनिकीरेती के दयानंद आश्रम में सोमवार सुबह अलग-अलग राज्यों के श्रद्धालु आए थे। आश्रम में कुछ देर रुकने के बाद दो बसें बुक कर यात्री कुंजापुरी मंदिर दर्शन के लिए गए। वापसी में बस दुर्घटना का शिकार हो गई। दुर्घटना में घायल दीप शिखा (49), दीक्षा (50), माधुरी (55), चेतन्या (60), राकेश कुमार (54), शिवकुमार (59) को एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया।

    घायलों ने बताया कि वापसी में एक जगह पर सभी लोग रुके। वह जैसे ही बस में बैठे तो चालक ने बस को स्टार्ट किया। अचानक बस अनियंत्रित होकर नीचे लुढ़कने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद असहनीय दर्द होने लगा। लोग मौके पर पहुंच गए और घायलों को बाहर निकालना शुरू किया।

    शिवकुमार का कहना है कि जब बस नीचे गिर रही थी तो लगा कि अब जान नहीं बच पाएगी। बस के अंदर डंडों को कसकर पकड़ा।

    एम्स के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार सिंह ने बताया कि छह घायलों को भर्ती कराया गया है। सभी की हालत खतरे से बाहर है। वहीं, दुर्घटना के पांच मृतकों के शव भी एम्स की मोर्चरी में पोस्मार्टम के लिए रखवाए गए हैं।

    सीएम धामी का संदेश घायलों तक पहुंचाया

    बस हादसे में मृतक व घायल एवं उनके स्वजनों तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना प्रतिनिधि भेजकर संदेश पहुंचाया। सीएम के कोआर्डिनेटर हरीश कोठारी ने घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना।

    उन्होंने कहा कि सीएम धामी व राज्य सरकार हादसे के घायलों की हरसंभव मदद करेंगे। सीएम उपचार की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने एम्स प्रबंधन के अधिकारियों को सीएम के निर्देश से अवगत कराते हुए कहा कि घायलों को बेहतर से बेहतर उपचार दिया जाए।

    सीएम ने घायलों की निगरानी में चिकित्सक विशेषज्ञों की टीम 24 घंटे तैनात रखने के निर्देश दिए। हरीश कोठारी ने कहा कि घायलों ने चिकित्सा उपचार व प्रशासन के सहयोग की सराहना की।

    सीएम ने घटना पर गहरा दुख जताया है। इस दौरान प्रभारी उपजिलाधिकारी ऋषिकेश कुमकुम जोशी, तहसीलदार ऋषिकेश चमन सिंह, राजस्व उपनिरीक्षक मुनिकीरेती निधि थपलियाल आदि मौजूद रहे।

    एआरटीओ ने जांचे बस के दस्तावेज

    एआरटीओ ऋषिकेश ने दुर्घटनाग्रस्त बस का पंजीयन संख्या जांची तो यह ऋषिकेश एआरटीओ में पंजीकृत पाई गई। एआरटीओ ने बस की फिटनेस, इंश्योरेंस समेत अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। एआरटीओ प्रशासन ऋषिकेश आरएस कटारिया ने बताया कि बस के सभी दस्तावेज पूरे पाए गए। यह बस 31 सीटर क्षमता की है, जबकि यात्रियों की संख्या इससे कम बताई जा रही है। इसके अलावा बस की फिटनेस 24 अक्टूबर 2026 तक व इंश्योरेंस अवधि 11 फरवरी 2026 तक वैध है।

