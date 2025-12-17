Bulldozer Action: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अतिक्रमण पर सख्ती, नगर निगम की टीम का एक्शन मोड ऑन
देहरादून नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। सहस्रधारा रोड पर अवैध रूप से बनी टिन शेड की दुकानें हटाई गईं, पलटन बाजार में यातायात बाधित करने व ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून। नगर निगम देहरादून की ओर से शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। भूमि अनुभाग की ओर से गठित तीन अलग-अलग टीमों ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों और यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमण को ध्वस्त किया। सहस्रधारा रोड पर अवैध दुकानें हटाने के साथ ही पलटन बाजार और आसपास के मार्गों से यातायात बाधित करने पर कार्रवाई की गई।
मंगलवार को अभियान के तहत पनाष वैली से सहस्रधारा रोड को जाने वाले मार्ग पर स्थित दो अवैध टिन शेड दुकानों को हटाया गया। इसके साथ ही भवनों के बाहर सड़क पर बनाए गए 17 रैंप, जो यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, उन्हें भी तोड़ दिया गया। नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित तार-बाड़ और बाउंड्री वाल को भी कार्रवाई के दौरान ध्वस्त किया गया।
इसके अतिरिक्त कांवली रोड और पलटन बाजार क्षेत्रों में फुटपाथों और सड़कों पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। गठित टीमों ने पुलिस बल के सहयोग से अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में सघन निरीक्षण किया और अस्थायी व अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।
नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। अभियान के बाद स्थानीय नागरिकों ने सड़क और फुटपाथों पर बेहतर आवागमन व्यवस्था बहाल होने पर संतोष व्यक्त किया है।
