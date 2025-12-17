जागरण संवाददाता, देहरादून। नगर निगम देहरादून की ओर से शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। भूमि अनुभाग की ओर से गठित तीन अलग-अलग टीमों ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों और यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमण को ध्वस्त किया। सहस्रधारा रोड पर अवैध दुकानें हटाने के साथ ही पलटन बाजार और आसपास के मार्गों से यातायात बाधित करने पर कार्रवाई की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को अभियान के तहत पनाष वैली से सहस्रधारा रोड को जाने वाले मार्ग पर स्थित दो अवैध टिन शेड दुकानों को हटाया गया। इसके साथ ही भवनों के बाहर सड़क पर बनाए गए 17 रैंप, जो यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, उन्हें भी तोड़ दिया गया। नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित तार-बाड़ और बाउंड्री वाल को भी कार्रवाई के दौरान ध्वस्त किया गया।

इसके अतिरिक्त कांवली रोड और पलटन बाजार क्षेत्रों में फुटपाथों और सड़कों पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। गठित टीमों ने पुलिस बल के सहयोग से अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में सघन निरीक्षण किया और अस्थायी व अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।