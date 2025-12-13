जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मुखानी चौराहे से क्रियाशाला रोड के बीच स्थित एक अतिक्रमण को हटाने के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। कब्जाधारक पक्ष के लोगों ने निगम के बुलडोजर पर पत्थर बरसा शीशा तक तोड़ डाला। फिलहाल पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है।

नगर निगम के अनुसार मुखानी चौराहे से नीचे सिंचाई विभाग की खाली जमीन है। जिस पर हाईटेक शौचालय बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था। शनिवार को निगम और राजस्व की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंच गई।

इस बीच कब्जाधारक के पक्ष से जुड़े लोगों की टीम के साथ नोंकझोंक शुरू हो गई। हंगामा बढ़ने पर पत्थर मार बुलडोजर का अगला शीशा भी तोड़ दिया गया।

