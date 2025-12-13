Language
    हल्‍द्वानी में Bulldozer Action के दौरान बवाल, लोगों ने किया हंगामा; तोड़ा बुलडोजर का शीशा

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:39 PM (IST)

    हल्द्वानी के मुखानी चौराहे पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। निगम की टीम जब अतिक्रमण हटाने पहुंची, तो कब्जाधारकों ने विरोध किया और बुलडोजर पर ...और पढ़ें

    बुलडोजर पर पत्थर बरसा शीशा तोड़ डाला। Jagran

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मुखानी चौराहे से क्रियाशाला रोड के बीच स्थित एक अतिक्रमण को हटाने के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। कब्जाधारक पक्ष के लोगों ने निगम के बुलडोजर पर पत्थर बरसा शीशा तक तोड़ डाला। फिलहाल पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है।

    नगर निगम के अनुसार मुखानी चौराहे से नीचे सिंचाई विभाग की खाली जमीन है। जिस पर हाईटेक शौचालय बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था। शनिवार को निगम और राजस्व की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंच गई।

    इस बीच कब्जाधारक के पक्ष से जुड़े लोगों की टीम के साथ नोंकझोंक शुरू हो गई। हंगामा बढ़ने पर पत्थर मार बुलडोजर का अगला शीशा भी तोड़ दिया गया।

