    अवैध प्लाटिंग का जाल खत्म: बदायूं में 12 से ज्‍यादा 'डीलरों' पर चलेगा बुलडोजर!

    By Ankit Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:34 PM (IST)

    बदायूं में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। 12 से ज्यादा डीलरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। डीलरों ने अवैध रूप से प्लाटिंग करके लोगों ...और पढ़ें

    अवैध प्‍लाट‍िंंग पर चलता बुलडोजर

    जागरण संवाददाता, बदायूं। बढ़ती आबादी के साथ ही शहर का क्षेत्रफल भी बढ़ता रहा है। एक तरफ मंडी से आगे तक शहर की रिहाइश पहुंच गई तो दूसरी ओर नवादा के आगे शहर बसने लगा। लालपुल क्षेत्र के आसपास भी अब लोग अपने मकान बना रहे हैं। इसे देखते हुए प्रापर्टी डीलरों ने शहर के बाहरी विनियमित क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से प्लाटिंग करना शुरू कर दी।

    अब तक चली आ रही मनमर्जी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। इसमें लालपुल, एआरटीओ कार्यालय के आसपास, मंडी समिति, दातागंज रोड और नवादा के आसपास के क्षेत्रों को शामिल किया गया। यहां प्लाटिंग करने वाले करीब एक दर्जन से अधिक लोग चिन्हित कर लिए गए हैं। इनमें से कुछ को नोटिस भी जारी किया गया है।

    शहर के बाहरी क्षेत्रों में बढ़ी जमीनों की मांग

    जल्द ही इन पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में शहर के बाहरी क्षेत्र में जमीनों की मांग काफी बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्र के कई लोग आकर शहर में बस चुके हैं तो कई बसना चाहते हैं। इसी के चलते प्रापर्टी डीलरों ने अपना धंधा बढ़ाने के लिए शहर के बाहरी क्षेत्र में प्लाटिंग करना शुरू कर दिया। शहर के बाहरी इलाकों में गरीबों की उपजाऊ और खेती वाली जमीनों को खरीद कर प्लाटिंग कर दी गई।

    इनमें से कई हिस्से ऐसे थे जो विनियमित क्षेत्र में भी आते थे। कई बार लोगों ने इसे लेकर शिकायत भी की। मामले की जानकारी पर मामला सही पाए जाने पर जिला प्रशासन ने ऐसी जमीनों को चिन्हित करना शुरू किया। सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार पाल के निर्देश पर विनियमित क्षेत्र के अभियंता द्वारा क्षेत्र की जमीनों और वहां बिना नक्शा पास कराए और बिना मानकों को पूरा किए ही प्लाटिंग करने वाले प्रापर्टी डीलरों के नाम भी चिन्हित किए गए।

    इनमें प्रमुख रूप से मझिया बाईपास रोड, मझिया रोड, नगला शर्की, नवादा सिरसाठेर, बरेली-मथुरा हाईवे, एआरटीओ आफिस के पास, लालपुल के पास आदि जगह की गई प्लाटिंग शामिल है। प्रशासन ने यहां प्लाटिंग करने वालों में से अब तक दस लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं। इनसे पूछा गया है कि बिना नक्शा पास कराए और बिना मानक पूरे किए ही प्लाटिंग कैसे और क्यों की गई। इसका जवाब न मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए यह लोग

    सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग करने वालों में जिन्हें चिन्हित किया गया है, उनमें मझिया रोड निवासी सत्य कैलाश, मझिया बाइपास रोड निवासी जमील, राजेंद्र, नगला शर्की के राजेंद्र, अनिल गंगवार, नवादा निवासी निजाकत उल्ला, बरेली मथुरा हाईवे के अादिल हुसैन, साजिद, सुनील, लियाकत हुसैन, असगर हुसैन आदि शामिल हैं।

     

    पिछले कुछ दिनों से अवैध रूप से प्लाटिंग किए जाने की शिकायत आ रही थी। इस पर जांच कराई गई तो विनियमित क्षेत्र में भी बिना मानक पूरे किए और नक्शा पास कराए बिना ही प्लाटिंग की गई कई जगह मिली हैं। इन जगहों पर प्लाटिंग करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    - सुरेश कुमार पाल, सिटी मजिस्ट्रेट


