बदायूं: कोहरे की चादर में छिपे हाईवे के चौक बने जानलेवा 'ब्लाइंड स्पॉट', प्रशासन बेखबर

जागरण संवाददाता, बदायूं। कोहरे की दस्तक के साथ ही सर्दी में इजाफा हुआ। पिछले एक सप्ताह से कोहरे में भी लगातर बढ़ोत्तरी होती जा रही है। कोहरे में होती बढ़ोत्तरी से हाईवे पर दृश्यता काफी कम हो गई। ऐसे में हाईवे पर सुंदरीकरण और मुख्य चौराहों के नामकरण के उद्देश्य से देश की महान विभूतियों की प्रतिमा के साथ बनाए गए चौक अब हादसों का कारण बन रहे हैं। मुख्य हाईवे के बीचों बीच बने इन चौक के आसपास पुलिस प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किए गए।

इसके चलते कोहरे में यह चौक नजर नहीं आ रहे और वाहन इनसे टकराकर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। पिछले तीन दिनों में सम्राट अशोक चौक, पटेल चौक समेत अन्य चौक पर कई वाहन टकराकर क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन अभी भी इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। स्थानीय लोगों ने चौराहों पर प्रकाश व्यवस्था कराने के साथ रिफलेक्टर लगवाने की मांग की है।

पटेल चौक : हाईवे निर्माण से खतरा और बढ़ा इन दिनों बरेली मथुरा हाईवे पर चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसमें बदायूं में बाइपास मार्ग पर भी काम शुरू हो गया है। जिसके चलते मार्ग को वन-वे कर दिया गया है। ऐसे में जब कोहरा पड़ता है तो बड़े वाहनों को डाइवर्जन की स्थिति समझ नहीं आती है। जिससे पटेल चौक के आसपास आए दिन वाहन या तो सड़क से उतर जा रहे हैंं। रात के समय वाहन कई बार चौक से भी टकरा जाते हैं। यहां कोई ऐसा संकेतांक या रिफलेक्टर नहीं लगाया गया, जिससे वाहन चालकों को चौक नजर आ जाए।

सम्राट अशोक चौक : लाल रंग होने से नहीं दिखता चौक हाल ही में शहर के बाहर एआरटीओ चौराहे पर सम्राट अशोक चौक बना दिया गया है। यहां बड़ा घेरा बनाकर सम्राट अशोक की प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई है। इस चौक को लाल रंग दिया गया है। वह देखने में भले ही बेहतर नजर आता हो। लेकिन कोहरे के समय चटक रंग होने के चलते वह नजर नहीं आता है। यहां पर हाईवे के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। एनएचएआई ने आसपास रिफलेक्टर आदि लगवा रखे हैं लेकिन चौराहे के आसपास नहीं है। जिससे रविवार और शनिवार दोनों दिन यहां हादसे हुए।

कल्याण चौक उझानी : सकरा रास्ता, इंतजाम नाकाफी उझानी नगर के अंदर जाने और बाइपास को जाने वाले प्रमुख तिराहे पर कल्याण सिंह चौक बनाया गया है। लेकिन इस चौक के निर्माण के बाद रास्ता काफी सकरा हो गया है। जिससे तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों को अचानक चौक नजर आने पर जब वाहन को काटा जाता है तो हादसे की संभावना बढ़ जाती है। इन दिनों कोहरे के कारण भी यहां हादसे की आशंका रहती है। यहां चौक पर पट्टी लगी है। लेकिन वह नाकाफी है। भीषण कोहरे में वह नजर नहीं आ रहे। यहां प्रकाश व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है।

महाराणा प्रताप चौक उझानी : छोटी सी पट्टी लगाई जो नजर नहीं आती उझानी नगर का दूसरा प्रमुख चौराहा महाराणा प्रताप चौक है। इस चौराहा से उझानी नगर से बिल्सी रोड, सहसवान दिल्ली हाईवे और कछला व बदायूं की ओर जाया जाता है। नगर का प्रमुख चौक होने के चलते दिन रात यहां पर आवागमन रहता है। कुछ दिन पहले ही यहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई गई है।