उत्तराखंड की वादियों में डैशिंग अंदाज में नजर आए ऋतिक रोशन, इस प्रसिद्ध मंदिर में जाकर लिया आशीर्वाद
बालीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन इन दिनों उत्तराखंड में हैं। उन्होंने देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित सिद्धपीठ संतला देवी मंदिर के दर्शन किए और मंदिर की पहाड़ियो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: बालीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन इन दिनों उत्तराखंड में गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। मंगलवार और गुरुवार को उन्होंने देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित सिद्धपीठ संतला देवी मंदिर के दर्शन किए।
मंदिर की पहाड़ियों पर ट्रेकिंग भी की। इसकी तस्वीर उन्होंने अपने इंटरनेट मीडिया पर भी साझा की, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं।
इंटरनेट मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में ऋतिक कैजुअल ट्रेकिंग आउटफिट, बैकपैक और ट्रेकिंग स्टिक के साथ दिखाई दे रहे हैं।
मंगलवार और गुरुवार दोनों दिन उन्होंने संतला देवी मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान वहां कई भक्तों के साथ फोटो खिंचवाई।
मंदिर के पंडित सुमित शर्मा ने बताया कि वह पाठ में बैठे थे। इस दौरान कई भक्त तिलक लगाने के लिए आ रहे थे। उनके बीच ऋतिक रोशन पहुंचे और तिलक लगाकर चले गए। उस दौरान तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में पता चला कि वे यहां आए थे।
वहीं, इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही उनकी तस्वीरों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। कोई उन्हें फिटनेस आइकन बता रहा तो कई उत्तराखंड की खूबसूरती के साथ उनकी भी सराहना कर रहे हैं।
हालांकि, वे देहरादून में कहां ठहरे हैं इस बारे में अभी किसी को पता नहीं चल पाया है। जब से इंटरनेट मीडिया पर उनकी तस्वीरें प्रसारित हुईं दून के प्रसंशक उनकी झलक पाने के लिए बेताब हैं।
यह भी पढ़ें- सुपरस्टार Dharmendra की 'इक्कीस' में लाहौर एयरपोर्ट बना था लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान
यह भी पढ़ें- स्मार्ट किलर फिल्म से बालीवुड में पदार्पण कर रहे है उत्तरकाशी के दुर्गेश नौटियाल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।