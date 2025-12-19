उत्तराखंड की वादियों में डैशिंग अंदाज में नजर आए ऋतिक रोशन, इस प्रसिद्ध मंदिर में जाकर लिया आशीर्वाद

जागरण संवाददाता, देहरादून: बालीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन इन दिनों उत्तराखंड में गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। मंगलवार और गुरुवार को उन्होंने देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित सिद्धपीठ संतला देवी मंदिर के दर्शन किए।

मंदिर की पहाड़ियों पर ट्रेकिंग भी की। इसकी तस्वीर उन्होंने अपने इंटरनेट मीडिया पर भी साझा की, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं।

इंटरनेट मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में ऋतिक कैजुअल ट्रेकिंग आउटफिट, बैकपैक और ट्रेकिंग स्टिक के साथ दिखाई दे रहे हैं।

मंगलवार और गुरुवार दोनों दिन उन्होंने संतला देवी मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान वहां कई भक्तों के साथ फोटो खिंचवाई।

मंदिर के पंडित सुमित शर्मा ने बताया कि वह पाठ में बैठे थे। इस दौरान कई भक्त तिलक लगाने के लिए आ रहे थे। उनके बीच ऋतिक रोशन पहुंचे और तिलक लगाकर चले गए। उस दौरान तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में पता चला कि वे यहां आए थे।