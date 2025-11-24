Language
    सुपरस्टार Dharmendra की 'इक्कीस' में लाहौर एयरपोर्ट बना था लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:57 PM (IST)

    SuperStar Dharmendra Death:  धर्मेंद्र ने लालबाग चौराहे के पास जयदीप अहलावत के साथ एक दुकान में सीन फिल्माए थे। अगला दृश्य फिर उसी जगह पर शूट होना था। इसके लिए दुकान पर झालरें व उर्दू में बैनर लगाया गया था। करीब एक घंटे बाद धर्मेंद्र आए और जयदीप के साथ घड़ी की दुकान में शूटिंग की।

    धर्मेंद्र ने नवंबर 2023 में शूटिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की थी

    महेन्द्र पाण्डेय, जागरण, लखनऊ : बालीवुड के हीमैन धर्मेंद्र 'लाहौर एयरपोर्ट' पहुंचते हैं। वहां से अपने गांव के लिए निकलते हैं। इस यात्रा में उन्हें तीन दिन बीत जाते हैं। वह न स्नान कर पाते हैं न ही कपड़े बदल पाते हैं।

    एयरपोर्ट से गांव पहुंचने का उनका यह सफर आप फिल्म इक्कीस में देखेंगे तो पूरी कहानी समझ में आएगी। फिल्म में लाहौर के जिस गांव को देखेंगे, वास्तव में वह काकोरी है। लाहौर एयरपोर्ट कोई और स्थान नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है। अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे, लेकिन इक्कीस की शूटिंग से जुड़ी उनकी अनेक यादें लखनऊवासियों के जेहन में बसी हैं।

    बॉलीवुड के ‘ही मैन’ धर्मेंद्र वर्ष 2023 में नवंबर में लखनऊ में शूटिंग के लिए आए थे। 11 नवंबर 2023 को हीमैन ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हाल में अभिनेता जयदीप अहलावत और लोकल कलाकारों के साथ दृश्य फिल्माए थे। ‘एयरपोर्ट’ पर शूटिंग की औपचारिकता पूरी करने के बाद धर्मेंद्र 'लाहौर' के अपने गांव के लिए रवाना होते हैं। गांव के एक पुराने घर को धर्मेंद्र का मकान बनाया गया था। यहां दिनभर शूटिंग की जाती रही। धर्मेंद्र की एक झलक पाने के लिए गांव और बाहर के लोग भी जुटे थे।

    इससे पहले इस फिल्म की शूटिंग 'पाकिस्तान' (सिटी स्टेशन इलाका) में की गई थी। हीमैन के प्रशंसक संतोष कुमार ने बताया कि धर्मेंद्र ने पहले दिन कार में बैठकर दृश्य फिल्माए थे। धर्मेंद्र ने लालबाग चौराहे के पास जयदीप अहलावत के साथ एक दुकान में सीन फिल्माए थे। अगला दृश्य फिर उसी जगह पर शूट होना था। इसके लिए दुकान पर झालरें व उर्दू में बैनर लगाया गया था। करीब एक घंटे बाद धर्मेंद्र आए और जयदीप के साथ घड़ी की दुकान में शूटिंग की।

    इसके बाद कार में पिछली सीट पर सवार धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत ने मेथाडिस्ट चर्च से लालबाग चौराहे तक गए थे। वहां इत्र खरीदा था। इस फिल्म की कहानी परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन से प्रेरित है। श्रीराम राघवन निर्देशित इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने भी अभिनय किया है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी मुलाकात
    धर्मेंद्र ने नवंबर 2023 में शूटिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की थी। दोनों ने मुस्कुराते हुए फोटो भी खिंचाई थी। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह तस्वीर साझा की थी। मुख्यमंत्री आवास में शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने भी धर्मेंद्र से भेंट की थी।

    कभी नहीं लगा इतने बड़े कलाकार
    धर्मेंद्र बेहद जिंदादिल व्यक्ति थे। उनके बारे में अभिनेता एवं लोकल कास्टिंग डायरेक्टर मो. सैफ ने बताया कि हीमैन अपने साथ काम करने वालों की फिक्र करते थे। शूटिंग के सेट पर भी कभी नहीं लगता था कि वह इतने बड़े कलाकार हैं। सभी से सहजता से मिलते थे। वह प्रशंसकों का हाल पूछना भी नहीं भूलते थे। नवंबर 2023 में लालबाग में शूटिंग के दौरान कुछ देर का ब्रेक हुआ तो धर्मेंद्र ने प्रशंसकों से भेंट की और उनका अभिवादन स्वीकार किया।

    धर्मेंद्र की फिल्म ममता में एक दृश्य लखनऊ का चिड़ि‍याघर भी
    कम लोग जानते हैं कि वर्ष 1966 में बनी धर्मेंद्र की फिल्म ममता में एक सीन लखनऊ चिड़ि‍याघर का भी है। अभिनेता अशोक कुमार का इस फिल्म में टाइगर से लेकर बारादरी और गेट का सीन है।

    इसमें अभिनेत्री सुचित्रा सेन गोद में बच्ची को लेकर एक महिला के साथ टाइगर के बाड़े के बाहर खड़ी है। उसी समय टाइगर बाड़े के खुले भाग में आ जाता है और दहाड़ लगाता है तो बच्ची सहम कर मां से लिपट जाती है। फिर टाइगर पानी में उतर जाता है। इसके बाद सहमी बच्ची को लेकर अभिनेत्री पार्क में आ जाती है और गैस वाले गुब्बारे खरीदने लगती है।