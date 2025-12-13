Uttarakhand : भाजपा ने 18 सांगठनिक जिलों में सात मोर्चों के अध्यक्षों की घोषणा की

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: भाजपा ने अपने 18 सांगठनिक जिलों में पार्टी के सात मोर्चों के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षो के परामर्श से इन जिलों के पार्टी जिलाध्यक्षों ने अपने-अपने जिलों के मोर्चा अध्यक्षों की सूची जारी की।

प्रदेश भाजपा ने अपने सात मोर्चों युवा, महिला, किसान, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए थे। लेकिन, इन मोर्चों के जिलाध्यक्षों को लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा था। शुक्रवार को पार्टी के 18 सांगठनिक जिलों में इन मोर्चो के जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए गए।