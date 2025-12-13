Language
    Uttarakhand : भाजपा ने 18 सांगठनिक जिलों में सात मोर्चों के अध्यक्षों की घोषणा की

    By KEDAR DUTTEdited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:16 AM (IST)

    भाजपा ने उत्तराखंड के 18 सांगठनिक जिलों में पार्टी के सात मोर्चों के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से जिलाध्यक् ...और पढ़ें

    उत्तराखंड भाजपा कार्यालय।

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: भाजपा ने अपने 18 सांगठनिक जिलों में पार्टी के सात मोर्चों के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षो के परामर्श से इन जिलों के पार्टी जिलाध्यक्षों ने अपने-अपने जिलों के मोर्चा अध्यक्षों की सूची जारी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदेश भाजपा ने अपने सात मोर्चों युवा, महिला, किसान, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए थे। लेकिन, इन मोर्चों के जिलाध्यक्षों को लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा था। शुक्रवार को पार्टी के 18 सांगठनिक जिलों में इन मोर्चो के जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए गए।

    प्रदेश भाजपा मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिन सांगठनिक जिलों में सातों मोर्चों के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं, उनमें बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी, देहरादून-ग्रामीण, रुड़की, देहरादून-महानगर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चम्पावत, कोटद्वार, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, रानीखेत, ऊधम सिंह नगर व काशीपुर शामिल हैं।

