मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल व ऊधम सिंह नगर जिले के दौरे पर, ये रहेगा कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, हल्‍द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल व ऊधम सिंह नगर जिले के दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर 12.30 बजे नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में हिमगिरी स्टेडियम से कार्यक्रम स्थल तक पैदल यात्रा में प्रतिभाग करेंगे।

दोपहर 12.50 बजे हिमगिरी स्टेडियम में विधानसभा क्षेत्र भीमताल के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे।

दोपहर 2.55 बजे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। सायं पांच बजे ऊधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर में होटल रेडिसन ब्लू में उत्तराखंड उदय सम्मान समारोह में सम्मिलित होंगे।

यह भी पढ़ें- हल्द्वानी: कालू सिद्ध मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए सीएम पुष्‍कर सिंह धामी, किया पूजन

यह भी पढ़ें- सीएम पुष्‍कर सिंह धामी का उत्तराकाशी दौरा, पुरोला को मिलेगी अस्पताल की सौगात



