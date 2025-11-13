आपदा प्रभावितों के जख्मों पर उत्तराखंड कैबिनेट ने लगाया मरहम, सहायता राशि में बढ़ोतरी

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। इस बार का वर्षाकाल भले ही विदा ले चुका है, लेकिन इस अवधि में उत्तराखंड को जो गहरे जख्म मिले, उसकी भरपाई असंभव है। लेकिन, जीवन चलने का नाम है। ऐसे में आपदा प्रभावितों को हर स्तर पर मदद की दरकार है और सरकार ने भी इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी को समझा है। आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली सहायता राशि में की गई बढ़ोतरी से कुछ हद तक उनके जख्मों पर मरहम लग सकेगा।

उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर समेत सभी जिलों में वर्षाकाल में आपदा ने जानमाल को भारी क्षति पहुंचाई। यद्यपि, आपदा प्रभावितों को एसडीआरएफ (स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड) से सहायता राशि दी जाती है, लेकिन इसमें वृद्धि करने पर भी जोर दिया जा रहा था। सरकार ने इसे स्वीकारा और आपदा में क्षति के मानकों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के स्वजन को अब पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जो अभी तक चार लाख रुपये थी।

आपदा में भवनों की क्षति के मानकों में भी बदलाव किया गया है। पूर्व में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवन के लिए पर्वतीय क्षेत्र में तीन लाख और मैदानी क्षेत्र में 2.80 लाख रुपये की राशि एसडीआरएफ मद से दी जाती थी। अब सरकार ने इसमें समानता लाते हुए पांच लाख रुपये कर दिया है। इतना ही नहीं कच्चे मकानों के लिए भी एक लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता का प्रविधान किया गया है। इसके अलावा एसडीआरएफ मद से आपदा प्रभावितों को कपड़े व बर्तन के लिए ढाई-ढाई हजार रुपये की राशि पूर्व में दी जाती थी। अब इसके अतिरिक्त बर्तन व कपड़ों के लिए पांच-पांच हजार रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी।