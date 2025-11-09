मधुमक्खियों के हमले से मची अफरा-तफरी, पांच लोगों को काटा, हालत गंभीर होने पर एक को करना पड़ा आइसीयू में भर्ती

जागरण संवाददाता, विकासनगर: कोतवाली अंतर्गत मेहूंवाला खालसा में मधुमक्खियों ने हमला कर एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत पांच लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। पांच में से चार लोगों को उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से एक ही परिवार के तीन लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि एक बालक को उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर छुट्टी दे दी गयी।

दंपती व उनके पुत्र का लेहमन अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिसमें एक व्यक्ति सुरेश नेगी की हालत गंभीर होने पर आईसीयू में रखा गया है। मेहूंवाला खालसा में सुरेश नेगी पुत्र माडूराम के घर के पास ही पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा है। किसी ने शरारत कर मधुमक्खियों पर पत्थर फेंक दिया। जिससे गुस्साई मधुमक्खियां जो भी दिखा, उस पर टूट पड़ी। जब तक लोग समझ पाते, मधुमक्खियों का हमला और तेज हो गया।