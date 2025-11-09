Language
    मधुमक्खियों के हमले से मची अफरा-तफरी, पांच लोगों को काटा, हालत गंभीर होने पर एक को करना पड़ा आइसीयू में भर्ती

    By Rajesh Panwar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:54 PM (IST)

    देहरादून के विकासनगर के मेहूंवाला खालसा में मधुमक्खियों के हमले से पांच लोग घायल हो गए, जिनमें एक ही परिवार के तीन सदस्य शामिल हैं। सुरेश नेगी नामक एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मधुमक्खियों के छत्ते पर किसी द्वारा पत्थर फेंकने से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। अन्य घायलों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, विकासनगर: कोतवाली अंतर्गत मेहूंवाला खालसा में मधुमक्खियों ने हमला कर एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत पांच लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया।

    पांच में से चार लोगों को उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से एक ही परिवार के तीन लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि एक बालक को उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर छुट्टी दे दी गयी।

    दंपती व उनके पुत्र का लेहमन अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिसमें एक व्यक्ति सुरेश नेगी की हालत गंभीर होने पर आईसीयू में रखा गया है।

    मेहूंवाला खालसा में सुरेश नेगी पुत्र माडूराम के घर के पास ही पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा है। किसी ने शरारत कर मधुमक्खियों पर पत्थर फेंक दिया। जिससे गुस्साई मधुमक्खियां जो भी दिखा, उस पर टूट पड़ी। जब तक लोग समझ पाते, मधुमक्खियों का हमला और तेज हो गया।

    मधुमक्खियों ने 52 वर्षीय सुरेश नेगी, लक्ष्मी 48 पत्नी सुरेश नेगी, हर्ष नेगी 19 पुत्र सुरेश नेगी, दिव्यांशु 19 पुत्र सुनील व कुलदीप निवासी तेलपुरा को काटकर घायल कर दिया।

    कुलदीप ने अपना बचाव किया तो सिर्फ एक दो जगह पर ही मधुमक्खियों ने हमला किया, लेकिन सुरेश नेगी, लक्ष्मी नेगी, हर्ष नेगी व दिव्यांशु को तुरंत उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया। जहां से सुरेश नेगी, लक्ष्मी, हर्ष नेगी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तीनों का लेहमन अस्पताल में उपचार चल रहा है। सुरेश नेगी की हालत गंभीर होने पर उसे आईसीयू में रखा गया है।

