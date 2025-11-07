Language
    मधुमक्खियों के हमले से मची अफरा-तफरी, मदद की गुहार लगाती रही छात्रा, तमाशबीन बने रहे लोग

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:55 PM (IST)

    शाहजहांपुर में मुख्य डाकघर के पास मधुमक्खियों ने राहगीरों पर हमला कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। जीएफ कॉलेज की एक छात्रा घायल हो गई और मदद के लिए चिल्लाती रही, पर किसी ने सहायता नहीं की। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे। छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

    Hero Image

     घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मधुमक्खियों ने मुख्य डाकघर के पास से निकल रहे लोगों पर हमला कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। जीएफ कॉलेज की एक छात्रा पर घायल हो गई। वह मदद की गुहार लगाती रही लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

    सदर क्षेत्र के मुख्य डाकघर से जीएफ कॉलेज की ओर जाने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों का छत्ता लगे है। कॉलेज इसी मार्ग पर होने की वजह से दिन भर लोगों की आवाजाही रहती है। कई मार्केट भी इस रोड पर बनी हैं। मधुमक्खियां छत्ते से बाहर आ गई तो अफरा-तफरी मच गई।

    कोई दुकान में घुस गया तो कोई सड़क किनारे लेट गया। कई छात्राओं पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। एक छात्रा के बालों के पास व गले में चिपट गईं। जगह-जगह उसको काटना शुरू कर दिया।

    उसने मदद की गुहार लगाई लेकिन मधुमक्खियों की वजह से किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नही हुई। जैसे तैसे उसने खुद ही मधुमक्खियों को हटाया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।