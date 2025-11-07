मधुमक्खियों के हमले से मची अफरा-तफरी, मदद की गुहार लगाती रही छात्रा, तमाशबीन बने रहे लोग

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मधुमक्खियों ने मुख्य डाकघर के पास से निकल रहे लोगों पर हमला कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। जीएफ कॉलेज की एक छात्रा पर घायल हो गई। वह मदद की गुहार लगाती रही लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

सदर क्षेत्र के मुख्य डाकघर से जीएफ कॉलेज की ओर जाने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों का छत्ता लगे है। कॉलेज इसी मार्ग पर होने की वजह से दिन भर लोगों की आवाजाही रहती है। कई मार्केट भी इस रोड पर बनी हैं। मधुमक्खियां छत्ते से बाहर आ गई तो अफरा-तफरी मच गई।