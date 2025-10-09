मैच शुरू होने से पहले मधुमक्खियों ने किया हमला, मैदान में मची अफरा-तफरी

संवाद सहयोगी, टांडा। मंसब अली स्टेडियम में चल रहे फुटबाल टूर्नामेंट के मैच की शुरुआत से ठीक पहले मधु मक्खियों के झुंड ने मैदान में अचानक हमला कर दिया। उस समय मैदान में खिलाड़ी नहीं पहुंचे थे। आयोजक व कमेंटेटर सईद सागर मैच की शुरुआत कराने को बारिश के बाद मैदान की स्थिति देखने पहुंचे थे।

तभी मधु मक्खियों के झुंड ने कमेंटेटर सईद सागर पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने उनके सिर, माथे और हाथ की उंगलियों पर कई जगह डंक मारे, जिससे वह दर्द से कराह उठे। वह नीचे लेट गए, मगर मधुमक्खियों ने पीछा नहीं छोड़ा।

इस बीच सगीर गुड्डु, जहीर जिया व अन्य मौजूद लोगों ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए आग जलाकर धुआं फैलाया और झुंड को भगाने में सफलता पाई। अफरा-तफरी के माहौल में खिलाड़ी और दर्शक चारों ओर भागने लगे। इस हमले में यंगमैन क्लब के खिलाड़ी असजद भी मामूली घायल हो गए। साथियों ने सईद सागर को तुरंत चिकित्सक के पास पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया गया।