Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैच शुरू होने से पहले मधुमक्खियों ने किया हमला, मैदान में मची अफरा-तफरी

    By Radhey Shyam Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:24 PM (IST)

    टांडा के मंसब अली स्टेडियम में फुटबॉल मैच शुरू होने से पहले मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। कमेंटेटर सईद सागर घायल हो गए और मैदान में अफरा-तफरी मच गई। आग जलाकर धुंआ करने से मधुमक्खियों को भगाया गया, जिसके बाद मैच फिर से शुरू हो सका।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, टांडा। मंसब अली स्टेडियम में चल रहे फुटबाल टूर्नामेंट के मैच की शुरुआत से ठीक पहले मधु मक्खियों के झुंड ने मैदान में अचानक हमला कर दिया। उस समय मैदान में खिलाड़ी नहीं पहुंचे थे। आयोजक व कमेंटेटर सईद सागर मैच की शुरुआत कराने को बारिश के बाद मैदान की स्थिति देखने पहुंचे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तभी मधु मक्खियों के झुंड ने कमेंटेटर सईद सागर पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने उनके सिर, माथे और हाथ की उंगलियों पर कई जगह डंक मारे, जिससे वह दर्द से कराह उठे। वह नीचे लेट गए, मगर मधुमक्खियों ने पीछा नहीं छोड़ा।

    इस बीच सगीर गुड्डु, जहीर जिया व अन्य मौजूद लोगों ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए आग जलाकर धुआं फैलाया और झुंड को भगाने में सफलता पाई। अफरा-तफरी के माहौल में खिलाड़ी और दर्शक चारों ओर भागने लगे। इस हमले में यंगमैन क्लब के खिलाड़ी असजद भी मामूली घायल हो गए। साथियों ने सईद सागर को तुरंत चिकित्सक के पास पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया गया।

    घटना के बाद कुछ समय के लिए मैच रोकना पड़ा और सुरक्षा को चारों तरफ आग से धुआं फैलाया गया। बाद में स्थिति सामान्य होने पर खेल को शुरू किया गया। मौके पर मौजूद दर्शकों ने राहत की सांस ली और मैच को जारी रखा।