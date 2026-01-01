ऋषिकेश के खदरी-खड़कमाफ में भालू की दस्तक, सीसीटीवी में कैद हुई घटना से दहशत

संवाद सूत्र, जागरण रायवाला। पहाड़ी क्षेत्रों में पसरे भालू के आतंक के बीच अब ऋषिकेश के खदरी-खड़कमाफ गांव में भी भालू ने दस्तक दी है। भालू गुलजार फार्म व दिल्ली फार्म मोहल्ले में कई घरों के गेट से कूदकर आंगन व आसपास गलियों में घूम रहा है। जिसकी पूरी वीडियो मोहल्ले में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। जिसमें दिखाई दे रहा है कि सुबह करीब चार बजे भालू एक घर की चारदीवारी फांदकर सीधे आंगन में जा पहुंचा। फिर वह कूदकर बाहर आया। गली में घूमा, फिर दूसरे घर के गेट पर चढ़ा तो भालू के वजन से ही गेट खुल गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण विनोद चौहान, अमित रावत आदि ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। जिसके बाद ऋषिकेश रेंज से मौके पर पहुंची टीम से सर्च अभियान चलाया। हालांकि तब तक भालू जंगल की ओर जा चुका था। वन कर्मियों के मुताबिक क्षेत्र में निगरानी शुरू कर दी गयी है।

खतरे की आहट से सहमे लोग इन दिनों जिस तरह पहाड़ी क्षेत्र में भालू के लोगों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद अब ऋषिकेश के मैदानी क्षेत्र में भी भालू की दस्तक से लोग भयभीत हैं। घनी आबादी वाले खदरी गांव में नौकरी पेशा वर्ग और लोग रोजमर्रा के काम लोग देर रात तक आना-जाना करते हैं। इस क्षेत्र में हाथी और गुलदार का मूवमेंट भी अक्सर बना रहता है। ऐसे में ग्रामीणों ने जंगली जानवरों की रोकथाम के कारगर उपाय करने की मांग की है।