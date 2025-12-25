अब बदरीनाथ व यमुनोत्री के लिए भी हेली शटल सेवाएं, औपचारिकताओं को पूरा कर रहा यूकाडा

विकास गुसाईं, देहरादून। प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा को और अधिक सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में लगातार नए कदम उठा रही है। इसी क्रम में आगामी वर्ष से केदारनाथ के साथ-साथ बदरीनाथ और यमुनोत्री धाम के लिए भी हेली शटल सेवाएं शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इससे न केवल श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी, बल्कि दुर्गम पर्वतीय मार्गों पर भीड़ और दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सकेगा।



प्रदेश में अभी चारधाम यात्रा के दौरान केवल केदारनाथ धाम के लिए ही शटल सेवाएं संचालित होती हैं। ये सेवाएं फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से संचालित की जाती हैं। इन सेवाओं से हजारों श्रद्धालु लाभान्वित हो रहे हैं। इसी अनुभव को आधार बनाकर सरकार अब अन्य धामों तक भी यह सुविधा विस्तारित करने जा रही है। इस कड़ी में अब बदरीनाथ और यमुनोत्री के लिए भी हेली सेवाएं संचालित करने की तैयारी है।

