Uttarakhand: विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की भेंट, कोटद्वार आने का दिया न्योता

भेंट के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड के विश्वविख्यात लोकनाट्य ‘रम्माण’ पर आधारित एक पुस्तक रक्षा मंत्री को भेंट की। उन्होंने रम्माण की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक महत्ता के साथ इसके संरक्षण और विस्तार पर भी विस्तार से चर्चा की।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून : विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड के कोटद्वार आने का औपचारिक निमंत्रण दिया।

रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति में रुचि व्यक्त करते हुए इस धरोहर को संरक्षित करने के प्रयासों की सराहना की।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं उनके पिता मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूड़ी की कुशलक्षेम जानी और देहरादून आकर उनसे भेंट करने की इच्छा भी व्यक्त की।

उन्होंने कोटद्वार की भौगोलिक विशेषताओं, सैन्य पृष्ठभूमि और देश सेवा से जुड़े नागरिकों की बड़ी संख्या की जानकारी भी रक्षा मंत्री को दी।

यह भी पढ़ें- ओम बिरला की 'टी-पार्टी' में प्रियंका गांधी ने सुनाया एक किस्सा, मुस्कुराते नजर आए PM मोदी और राजनाथ सिंह; Inside Story

यह भी पढ़ें- Video: पीएम मोदी-राजनाथ सिंह के साथ प्रियंका गांधी ने की चाय पर चर्चा, खूब लगे ठहाके