ओम बिरला की 'टी-पार्टी' में प्रियंका गांधी ने सुनाया एक किस्सा, मुस्कुराते नजर आए PM मोदी और राजनाथ सिंह; Inside Story

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे, तीखी बहसों, वॉकआउट और विरोध-प्रदर्शनों से भरा रहा। लेकिन सत्र के आखिरी दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से आयोजित पारंपरिक 'टी-पार्टी' ने राजनीति की कड़वाहट को कुछ देर के लिए कम कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खास बात यह रही है कि पिछली बार के उलट, इस बार विपक्षी सांसद भी चाय पार्टी में शामिल हुए, जिससे सत्र का समापन अपेक्षाकृत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ। करीब तीन हफ्तों तक चले आरोप-प्रत्यारोप के बाद यह मुलाकात सांसदों को अनौपचारिक माहौल में बातचीत करने का मौका देने वाली रही।

हर सत्र के बाद आयोजित होती है ' टी-पार्टी ' यह 'टी-पार्टी' संसद सत्र के बाद हर बार आयोजित की जाती है, ताकि तनावपूर्ण माहौल को हल्का किया जा सके। इसमें कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड़ा ने भी भाग लिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की गैरमौजूदगी में सत्र के दौरान कांग्रेस की अगुवाई प्रियंका गांधी कर रही थीं।

लोकसभा स्पीकर के कार्यालय द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में प्रियंका गांधी प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ओम बिरला के साथ बैठी नजर आईं। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, NCP (SP) की सुप्रिया सुले और CPI नेता डी राजा भी मौजूद थे। बैठक करीब 20 मिनट तक चली।

प्रियंका की बात पर मुस्कुराते नजर आए पीएम मोदी बैठक के दौरान कई हल्के-फुल्के पल भी देखने को मिले। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान प्रियंका गांधी ने बताया कि वे अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की एक जड़ी-बूटी का सेवन एलर्जी से बचने के लिए करती हैं। इस पर पीएम मोदी और राजनाथ सिंह मुस्कुराते नजर आए। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से उनके हालिया इथियोपिया, जॉर्डन और ओमान दौरे के बारे में भी पूछा। इस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि यात्रा अच्छी रही।

बैठक के दौरान धर्मेंद्र यादव ने सुझाव दिया कि संसद सत्र थोड़ा और लंबा चल सकता था। इस पर प्रधानमंत्र ने मजाक करते हुए कहा कि सत्र इसलिए छोटा रखा गया ताकि उनका गला न दुखे और धर्मेंद्र यादव की ऊंची आवाज में कई गई बहसों की ओर इशारा किया। इस टिप्पण पर सांसदों में हंसी फैल गई।

पीएम मोदी ने की विपक्षी सांसदों की तारीफ पीएम मोदी ने विपक्ष के कुछ सांसदों, जिनमें एनके प्रेमचंद्रम भी शामिल हैं उनकी सदन में अच्छी तैयारी के लिए तारीफ की। कुछ विपक्षी नेताओं ने नए संसद भवन में पुराने भवन की तरह सेंट्रल हॉल बनाए जाने का सुझाव दिया, जहां सांसद और पूर्व सांसद आपस में चर्चा कर सकें। इस पर प्रधानमंत्री ने हंसते हुए कहा, "वह तो रिटायरमेंट के बाद के लिए है, आपको अभी बहुत सेवा करनी है।" इस जवाब पर भी माहौल खुशनुमा हो गया।

इस चाय पार्टी में प्रियंका गांधी की मौजूदगी इसलिए भी अहम रही क्योंकि पिछले मानसून सत्र के बाद राहुल गांधी ने ऐसी ही चाय पार्टी का बहिष्कार किया था। उस समय कई विपक्षी दलों ने भी हिस्सा नहीं लिया था। तब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इस फैसले की पीएम मोदी ने भी आलोचना की थी।