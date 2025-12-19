Language
    Year-Ender 2025: सिंगर से लेकर पूर्व IPS तक... 2025 में राजनीति में नए चेहरों की एंट्री; जोरों पर रही जीत-हार की चर्चा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:57 PM (IST)

    साल 2025 में उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा और उपचुनावों के साथ देश की राजनीति में कई नए चेहरे आए। मैथिली ठाकुर ने बिहार के अलीनगर से भाजपा के टिकट ...और पढ़ें

    Hero Image

    गायिका से नेता तक 2025 में चर्चा में रहे राजनीतिक डेब्यू (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 में देश की राजनीति में कई अहम चुनाव हुए। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा और उपचुनावों के साथ-साथ इस साल कई नए चेहरों ने भी राजनीति में कदम रखा। कुछ ने जीत दर्ज की तो कुछ को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सभी नाम किसी ने किसी वजह से चर्चा में रहे।

    मैथिली ठाकुर

    Maithili Thakur

    लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने राजनीति में शानदार शुरुआत की। उन्होंने बिहार के अलीनगर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में एंट्री की। इस जीत के साथ ही वह सबसे कम उम्र की विधायक भी बनीं।

    खेसारी लाल यादव

    Khesari Lal Yadav

    भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक शत्रुघ्न यादव जिन्हें खेसारी लाल यादव के नाम से जाना जाता है, उन्होंने RJD के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि, छपरा सीट से उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

    हरीश खुराना

    Harish Khurana

    दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदल लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना ने शांत तरीके से अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मोती नगर सीट से जीत हासिल कर सफल राजनीतिक शुरुआत की।

    जेपी सिंह

    JP Singh

    साल 2000 बैच के IPS अधिकारी और हिमाचल प्रदेश के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) रहे जेपी सिंह ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने बिहार विधानसा चुनाव में छपरा सीट से चुनाव लड़ा था।

    सौरभ थपलियाल

    Saurav Thapliyal

    भारतीय जनता पार्टी के नेता सौरभ थपलियाल ने जनवरी 2025 में देहरादून का मेयर चुनाव जीता। यह जीत एतिहासिक रही, क्योंकि उन्होंने देहरादून नगर निकाय चुनाव में अब तक सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की।

