Year-Ender 2025: सिंगर से लेकर पूर्व IPS तक... 2025 में राजनीति में नए चेहरों की एंट्री; जोरों पर रही जीत-हार की चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 में देश की राजनीति में कई अहम चुनाव हुए। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा और उपचुनावों के साथ-साथ इस साल कई नए चेहरों ने भी राजनीति में कदम रखा। कुछ ने जीत दर्ज की तो कुछ को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सभी नाम किसी ने किसी वजह से चर्चा में रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मैथिली ठाकुर लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने राजनीति में शानदार शुरुआत की। उन्होंने बिहार के अलीनगर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में एंट्री की। इस जीत के साथ ही वह सबसे कम उम्र की विधायक भी बनीं।

खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक शत्रुघ्न यादव जिन्हें खेसारी लाल यादव के नाम से जाना जाता है, उन्होंने RJD के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि, छपरा सीट से उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।