    चुनाव आयोग ने तमिलनाडु-गुजरात में जारी की SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, कैेसे चेक करें नाम?

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:37 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और गुजरात में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद, नागरिक अब मतदाता सूची में अपना नाम जांच ...और पढ़ें

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और गुजरात में आज शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के सामने आने से अब लोग मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकेंगे।

    चुनाव आयोग ने तीन दिन पहले 16 दिसंबर को राजस्थान, गोवा, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। अब तमिलनाडु और गुजरात में भी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ गई है।

    SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

    SIR की इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को आसान शब्दों में वोटर वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं। इस लिस्ट के जरिए मरे हुए, लापता, स्थायी रूप से स्थानांतरित, पहले से नामांकित और अन्य सूचियों में शामिल लोगों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी।

    लिस्ट में कैसे चेक करें नाम?

    SIR की इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कोई भी आम व्यक्ति अपने नाम की जांच कर सकता है। इस लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका बिल्कुल आसान है।

    • इस लिस्ट में अपने नाम को चेक करने के लिए सबसे पहले voters.eci.gov.in की वेबसाइट पर जाना है।
    • इसके बाद आपको वेबसाइट में नीचे जाकर डाउनलोड इलेक्टोरल रोल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
    • इलेक्टोरल रोल का नया पेज खुलेगा, जिसमें अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करें और कैप्चा कोड डालें।
    • इसके बाद नया पेज खुलने पर जिलों के आधार पर जानकारी सामने आएगी, जिसमें जिस जिले के आप रहने वाले हैं, उस जिले का नाम के सामने Show के ऑप्शन पर क्लिक करें।
    • इससे आपके सामने एक लिस्ट खुलकर सामने आएगी। इस लिस्ट में पीडीएफ फॉर्मेट में बूथ लेवल वोटर डाटा आपके सामने खुलकर आ जाएगा।

