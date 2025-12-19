चुनाव आयोग ने तमिलनाडु-गुजरात में जारी की SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, कैेसे चेक करें नाम?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और गुजरात में आज शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के सामने आने से अब लोग मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकेंगे।

चुनाव आयोग ने तीन दिन पहले 16 दिसंबर को राजस्थान, गोवा, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। अब तमिलनाडु और गुजरात में भी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ गई है।

SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

SIR की इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को आसान शब्दों में वोटर वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं। इस लिस्ट के जरिए मरे हुए, लापता, स्थायी रूप से स्थानांतरित, पहले से नामांकित और अन्य सूचियों में शामिल लोगों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी।