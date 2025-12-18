तमिलनाडु के इरोड में अभिनेता विजय की बड़ी रैली, DMK सरकार पर जमकर बरसे; खड़े किए कई सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता से नेता बने विजय ने गुरुवार को तमिलनाडु के इरोड जिले में एक रैली को संबोधित किया। 27 सितंबर को करूर में उनकी रैली में भगदड़ के बाद यह उनकी पहली जनसभा थी। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके पर निशाना साधा और कहा वह (DMK) एक बुरी राजनीति कर रही है। वहीं, उन्होंने टीवीके को एक पवित्र दल करार दिया।

दरअसल, टीवीके चीफ विजय ने कहा कि DMK एक बुरी ताकत है और TVK एक पवित्र ताकत है। यह लड़ाई पवित्र ताकत और बुराई के बीच है। डीएमके पर बरसे विजय अपनी पूरे संबोधन के दौरान विजय ने डीएमके पर निशाना साधा और कानून-व्यवस्था और NEET परीक्षा से तमिलनाडु को छूट देने के विवाद जैसे मुद्दों पर जमकर हमला बोला। विजय ने कहा कि डीएमके और समस्याएं फेविकोल से जुड़ी हुई हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है।

बता दें कि विजय की ये रैली पूर्व AIADMK नेता केए सेंगोत्तैयान के गृहनगर विजयामंगलम के पास हुई थी। वह हाल में ही विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम में शामिल हुए थे। गौरतलब है कि सितंबर में हुई भगदड़ के बाद विजय का ये दूसरा बड़ा पब्लिक इवेंट था। इससे पहले पोडुचेरी में विजय ने एक रैली की थी। इस दौरान सत्ताधारी डीएमके पर जमकर प्रहार बोला था। क्यों अहम है इरोड की राजनीति उल्लेखनीय है कि इरोड जिला और तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्सों को बड़े पैमाने पर द्रविड़ गढ़ माना जाता रहा है। विजय उस विरासत पर दावा करके तमिल वोटरों की नजर में अपनी सामाजिक-राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं।