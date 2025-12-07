करूर हादसे के बाद पुडुचेरी में 9 दिसंबर को होगी TVK की रैली, CM ने शर्तों पर दी मंजूरी
अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्रि कझगम (टीवीके) करूर हादसे के बाद 9 दिसंबर को पुडुचेरी में पहली रैली करेगी। करूर में हुई भगदड़ के बाद तमिलनाडु सरका ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्रि कझगम (टीवीके) करूर हादसे के बाद अपनी पहली बड़ी सार्वजनिक रैली 9 दिसंबर को पुडुचेरी के उप्पलम ग्राउंड में आयोजित करेगी।
27 सितंबर को टीवीके द्वारा करूर में आयोजित सभा में मची भगदड़ से 41 लोगों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने पार्टी की गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। टीवीके को केवल सीमित संख्या में बैठकें करने की अनुमति थी।
रोड शो की मांगी अनुमति
अपने राजनीतिक अभियान को फिर से गति देने के लिए टीवीके ने पुडुचेरी में रोड शो की अनुमति मांगी, लेकिन प्रशासन ने संकरी सड़कों का हवाला देते हुए पार्टी के अनुरोध को खारिज कर दिया। इसके बाद पार्टी की अपील पर मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने कड़ी शर्तों के साथ सार्वजनिक रैली को मंजूरी दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।