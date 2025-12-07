करूर हादसे के बाद पुडुचेरी में 9 दिसंबर को होगी TVK की रैली, CM ने शर्तों पर दी मंजूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्रि कझगम (टीवीके) करूर हादसे के बाद अपनी पहली बड़ी सार्वजनिक रैली 9 दिसंबर को पुडुचेरी के उप्पलम ग्राउंड में आयोजित करेगी।

27 सितंबर को टीवीके द्वारा करूर में आयोजित सभा में मची भगदड़ से 41 लोगों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने पार्टी की गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। टीवीके को केवल सीमित संख्या में बैठकें करने की अनुमति थी।