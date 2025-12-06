IndiGo का बड़ा दावा, 95% नेटवर्क दोबारा शुरू करने की कही बात; हालात में सुधार के संकेत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कई दिनों से चल रही उड़ानों की बड़ी गड़बड़ी के बीच IndiGo ने कहा है कि उसके नेटवर्क में अब 95% कनेक्टिविटी फिर से बहाल हो गई है। शनिवार को एअरलाइन ने 138 में से 135 गंतव्यों पर उड़ानें चलाईं और दिन भर में 1500 से ज्यादा फ्लाइटें संचालित करने का लक्ष्य रखा।

IndiGo ने फिर मांगी माफी इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि वह धीरे-धीरे सामान्य संचालन की ओर लौट रही है और ग्राहक का भरोसा फिर हासिल करने की कोशिश कर रही है। एयरलाइन ने कल लगभग 1000 फ्लाइटें रद की थीं, जो इस हफ्ते का सबसे कठिन दिन रहा। कल इंडिगोने 113 गंतव्यों को जोड़ते हुए 700 से थोड़ी अधिक उड़ानें चलाईं।

एयरलाइन के मुताबिक, शुक्रवार को नेटवर्क और रोस्टर को ‘रीबूट’ किया गया ताकि शनिवार से अधिक उड़ानें और बेहतर स्थिरता मिल सके। कंपनी ने माना कि 1 नवंबर से लागू होने वाले पायलटों के नाइट-फ्लाइंग और वीकली रेस्ट के कड़े नियम के लिए ठीक से तैयारी न होने के कारण रोस्टरिंग में दिक्कतें आईं और हालिया संकट बढ़ा।

एयरपोर्ट पर भीड़ में कमी शनिवार को कई एयरपोर्ट्स पर भीड़ कुछ कम दिखी, लेकिन बेंगलुरु और मुंबई में अब भी नाराज यात्री बाहर इकट्ठे दिखे क्योंकि कई उड़ानें रद थीं। यह संकट लगातार पांचवें दिन भी जारी रहा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने IndiGo को निर्देश दिया है कि रद हुई उड़ानों के टिकटों का रिफंड रविवार रात 8 बजे तक पूरा किया जाए। साथ ही, जो यात्री अपने बैग से अलग हो गए थे, उनका सामान दो दिनों में पहुंचाने को कहा गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि रीशेड्यूलिंग पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।