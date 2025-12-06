Language
    IndiGo मामले में सीईओ पीटर एल्बर्स पर गिरी गाज, DGCA ने भेजा नोटिस

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:02 PM (IST)

    डीजीसीए ने कहा कि रोजाना सैकड़ों फ्लाइट रद होने और देरी के चलते यात्रियों को भारी तकलीफ और परेशानी हुई है। नोटिस के मुताबिक, इंडिगो में चल रही अव्यवस् ...और पढ़ें

    Hero Image

    IndiGo के CEO पर गिरी गाज DGCA ने नोटिस किया जारी (फोटो: पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो के लगातार बिगड़ते हालात के बीच सरकार ने अब सख्त कदम उठा लिया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। एयरलाइन के भारी पैमाने पर हो रहे कैंसिलेशन और देरी से यात्रियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

    इंडिगो पर डीजीसीए की कड़ी कार्रवाई

    डीजीसीए ने कहा कि रोजाना सैकड़ों फ्लाइट रद होने और देरी के चलते यात्रियों को भारी तकलीफ और परेशानी हुई है। नोटिस के मुताबिक, इंडिगो में चल रही अव्यवस्था की मुख्य वजह यह है कि एअरलाइन ने अपनी टीम और सिस्टम को उस तरह तैयार नहीं किया, जैसा अनुमोदित FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) नियमों के सुचारू संचालन के लिए जरूरी था। नियामक ने इसे योजना, निगरानी और संसाधन प्रबंधन में बड़ी चूक बताया।

    सीईओ को सीधे जिम्मेदार ठहराया गया

    नोटिस में कहा गया है कि कैंसिलेशन, लंबी देरी और बोर्डिंग से इनकार की स्थिति में इंडिगो यात्रियों को आवश्यक जानकारी और सुविधाएं देने में विफल रही। डीजीसीए ने सीईओ पीटर एल्बर्स को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्होंने यह सुनिश्चित नहीं किया कि एयरलाइन भरोसेमंद तरीके से चले और यात्रियों को उनके अधिकारों वाली सुविधाएं मिलें। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इंडिगो की अव्यवस्था पांचवें दिन भी जारी है और बड़े एयरपोर्टों पर यात्रियों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं।

    850 से ज्यादा फ्लाइट रद

    आज अकेले 850 से ज्यादा उड़ानें रद हुईं, जिससे पूरे नेटवर्क पर असर पड़ा। देशभर के कई शहरों में यात्रियों ने लंबी कतारों, छूटी कनेक्टिंग उड़ानों और बैगेज से जुड़ी दिक्कतों की शिकायतें कीं। परिस्थिति बिगड़ने पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड रविवार शाम तक पूरे किए जाएं और यात्रियों का बिछड़ा सामान दो दिनों में वापस पहुंचाया जाए। 

    मंत्रालय ने इंडिगो से कहा है कि यात्री सहायता और रिफंड निपटान के लिए विशेष सेल बनाकर रियल-टाइम अपडेट दिए जाएं। आज इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्रालय के साथ बैठक कर अपने सुधार कदमों की जानकारी दी। इस बीच, एयर इंडिया ग्रुप (एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस) ने फंसे यात्रियों की मदद के लिए किराए सीमित किए, बदलाव/कैंसिलेशन शुल्क पर एक बार की छूट दी, कॉल सेंटरों पर स्टाफ बढ़ाया और कई रूटों पर सीटें बढ़ाईं।

    इंडिगो एअरलाइन की उड़ानें लगातार पांचवें दिन भी रद और देरी से चल रही हैं। इस बीच सरकार ने साफ किया है कि स्थिति की पूरी जांच के बाद जो भी सिफारिशें आएंगी, उसी के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी शनिवार को दी।

    मंत्रालय और इंडिगो के बीच गंभीर बैठक

    अधिकारी ने बताया कि उड़ानों की अव्यवस्था बढ़ने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स के साथ दिल्ली में एक गंभीर बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इंडिगोके CEO अपना पद छोड़ सकते हैं।

    इस बैठक में नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा और DGCA प्रमुख फैज़ अहमद किदवई भी मौजूद थे। सरकार की पहली प्राथमिकता फिलहाल उड़ानों को सामान्य करना है, और एयरलाइन से कहा गया है कि रद उड़ानों के टिकटों का तुरंत रिफंड सुनिश्चित किया जाए।

    DGCA ने बनाई चार सदस्यीय जांच समिति

    कई हजार यात्रियों को हो रही दिक्कतों के बीच, DGCA ने एक चार सदस्यीय जांच पैनल बनाया है। यह समिति यह पता लगाएगी कि उड़ानें रद्द और देरी होने की असली वजह क्या है। साथ ही यह पैनल आगे ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए सुझाव भी देगा।

