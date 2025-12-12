तमिलनाडु में स्टालिन की राह मुश्किल? अचानक TVK ऑफिस पहुंचे PMK के कद्दावर नेता; गठबंधन की अटकलें तेज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के राजनीति में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल बढ़ गई है। PMK नेता डॉ अंबुमणी रामदॉस की टीम के अगम सदस्य के. बालू ने अभिनेता विजय की पार्टी TVK के दफ्तर पहुंचकर सबको चौंका दिया।इस मुलाकात से दोनों दलों के संभावित गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बालू ने बताया कि उनकी इस मुलाकात का मकसद TVK को 17 दिसंबर को चेन्नई में होने वाले PMK के प्रदर्शन में बुलाना था। यह प्रदर्शन राज्य में जाति आधारित सर्वे कराने की मांग को लेकर होगा। गठबंधन के सवाल पर बालू ने कहा, "यह सिर्फ प्रदर्शन को लेकर है। आगे क्या होगा कौन जानता है?"

PMK-TVK के सवालों पर DMK का जवाब उन्होंने TVK के महासचिव बसी आनंद और पार्टी की प्रशासनिक समिति के मुख्य समन्वयक केए. सेंगोट्टैयन से मुलाकात की। बता दें, PMK और TVK दोनों ही पार्टियां राज्य में जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही हैं। DMK सरकार का कहना है कि ऐसा सर्वे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानूनी तौर पर करवा सकती है।

TVK के नेता आधार्व अर्जुना ने कहा, "DMK की बात सिर्फ दिखावा है। PMK ने हमें एक अच्छे मुद्दे पर पत्र दिया है। हम इसे अपने नेता को बताएंगे और फैसला सुनाएंगे।"TVK पहले ही कह चुकी है कि अगर उसकी अगुवाई वाला गठबंधन जीतता है तो वह सहयोगियों को सत्ता में हिस्सा देगी।

कैसे TVK और PMK को एक-दूसरे का मिलेगा फायदा ? PMK की उत्तरी तमिलनाडु में मजबूत पकड़ TVK के लिए मददगार हो सकती है। वहीं, PMK जो कई सालों से अकेले सत्ता पाने में सफल नहीं हो सकी वो अब TVK के साथ मिलकर सत्ता साझेदारी की उम्मीद देख सकता है।

PMK वन्नियार समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, अक्सर DMK और AIADMK के बीच समर्थन बदलती रही है। 2006 में पार्टी ने 18 सीटें जीतकर अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन बाद में पार्टी कई गलत राजनीतिक फैसलों की वजह से कमजोर होती गई।

2011 के बाद 2021 और 2024 में AIADMK के साथ रहकर PMK ने 10 साल बाद 5 सीटें जीतीं। फिलहाल पार्टी में संस्थापक डॉ. रामदास और उनके बेटे डॉ. अंबुमणि रामदॉस के बीच मतभेद भी चल रहे हैं। चुनाव से पहले पार्टी टूटेगी या नहीं, यह साफ नहीं है।