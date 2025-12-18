आलीराजपुर में खैर तस्करी से 'टेरर फंडिंग' का शक, बड़े पैमाने पर अवैध लकड़ी गुजरात भेजे जाने का दावा, वन विभाग की भूमिका पर सवाल

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले आलीराजपुर में करोड़ों रुपये की खैर लकड़ी तस्करी का मामला लगातार और गंभीर होता जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की पड़ताल के बाद अब स्थानीय वन विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक गुजरात वन विभाग की निगरानी में ग्राम मालवई से प्रतिदिन भारी मात्रा में खैर की लकड़ी वाहनों के जरिए मांडवी भेजी जा रही है, जिससे पूरे मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई है।

रोजाना 16 वाहन, 160 टन लकड़ी रवाना सूत्रों के अनुसार बुधवार दोपहर करीब दो बजे तक ग्राम मालवई स्थित गोदाम से 10-10 टन क्षमता के 16 वाहन खैर की लकड़ी लेकर मांडवी के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि यह परिवहन गुजरात वन विभाग की देखरेख में हो रहा है। हालांकि, इतनी बड़ी मात्रा में रोजाना लकड़ी के परिवहन को लेकर स्थानीय स्तर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि यह गतिविधि लंबे समय से चल रही थी, तो इसकी जानकारी पहले स्थानीय वन विभाग और प्रशासन को क्यों नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार मोहन ताहिर ने आलीराजपुर के ग्राम मालवई में निजी भूमि पर खैर लकड़ी का बड़ा गोदाम संचालित किया था। इस गोदाम का संचालन आलीराजपुर निवासी आरिफ मकरानी के जिम्मे था, जिससे गुजरात वन विभाग पहले ही पूछताछ कर चुका है। वर्ष 2024 में गुजरात वन विभाग ने गोदाम को सील कर वहां रखी खैर लकड़ी जब्त की थी।