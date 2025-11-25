अभिनेत्री आरुषि निशंक बोलीं, पर्यटन के साथ फिल्म हब के रूप में पहचान बनाएगा उत्तराखंड

जागरण संवाददाता, देहरादून: फिल्म निर्माता, अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता आरुषि निशंक ने कहा कि सिनेमा क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली चालक बन सकता है। उन्होंने नई प्रतिभाओं को सक्षम करने, स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों का समर्थन करने और महानगरों से परे उत्पादन का विस्तार कर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उनका मानना है कि आने वाले समय में उत्तराखंड न केवल पर्यटन की राजधानी बनेगा, बल्कि देश के प्रमुख फिल्म हब के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा।

55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आइएफएफआइ) गोवा में इम्पैक्ट प्रोड्यूसिंग के विषय पर पैनलिस्ट के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह प्रभाव, ज़िम्मेदारी और शक्ति का एक ऐसा माध्यम है जो समाज को शिक्षित, प्रेरित और बदल सकता है।

आरुषि ने सिनेमा की उभरती जिम्मेदारी और युवाओं की बढ़ती क्षमता के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने उत्तराखंड में निहित कहानियों को विकसित करने और भारतीय लोककथाओं को छोटे शहरों से मुख्यधारा के प्लेटफार्मों पर लाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।