120 Bahadur Collection Day 4: फरहान अख्तर की फिल्म ने दिखाई बहादुरी! मंडे टेस्ट में ऐसा रहा हाल
120 Bahadur Box Office Day 4: फरहान अख्तर की लेटेस्ट फिल्म 120 बहादुर इन दिनों सिनेमाघरों में जारी है। ओपनिंग वीकेंड तक कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर अपनी दावेदारी पेश करने वाली इस मूवी के कलेक्शन में सोमवार को फेरबदल हुआ है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 120 Bahadur Day 4 Collection: भारत और चीन के बीच 1962 में हुई सैन्य झड़प पर आधारित फिल्म 120 बहादुर को हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। अभिनेता फरहान अख्तर स्टारर इस वॉर ड्रामा फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है।
ओपनिंग वीकेंड तक बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली 120 बहादुर सोमवार को कमाई के मामले में पूरी कोशिश करती हुई नजर आई है। आइए जानते हैं कि मंडे टेस्ट में बिजनेस के मामले में 120 बहादुर फेल हुई या फिर पास।
सोमवार को 120 बहादुर की कमाई का हाल
फिल्म मस्ती 4 के साथ 120 बहादुर को थिएटर्स में रिलीज किया गया। ओपनिंग वीकेंड तक बॉक्स ऑफिस क्लैश के मामले में फरहान अख्तर की फिल्म ने बाजी मारी। लेकिन सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के सारे समीकरण बदल गए हैं, जिन्हें देख आप चौंक जाएंगे। गौर किया जाए 120 बहादुर के रिलीज के चौथे दिन की कमाई की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट वह 1.40 करोड़ रही है।
यह भी पढ़ें- 120 Bahadur Review: 120 बहादुरों की कहानी के साथ कितना न्याय कर पाए फरहान अख्तर? थिएटर जाने से पहले पढ़ें रिव्यू
जोकि, नॉन हॉलिडे हफ्ते के आधार पर बेहद निराशाजनक शुरुआत मानी जा रही है। 120 बहादुर के कलेक्शन के इन ताजा आंकड़ों को देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पूरे सप्ताह कमाई के मामले में ये मूवी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती हुई नजर आने वाली है।
मस्ती 4 से आगे निकली 120 बहादुर
अगर सोमवार के बिजनेस को जोड़ दिया जाए तो अब 120 बहादुर का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11.50 करोड़ हो गया है, जो मस्ती 4 की तुलना में काफी अधिक है। क्योंकि, रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय स्टारर एडल्ट कॉमेडी मस्ती 4 रिलीज के पहले चार दिन में 10 करोड़ का कारोबार ही कर पाई है।
120 बहादुर कलेक्शन ग्राफ
पहला दिन- 2.25 करोड़
दूसरा दिन- 3.85 करोड़
तीसरा दिन- 4 करोड़
चौथा दिन- 1.40 करोड़
कुल- 11.50 करोड़
यह भी पढ़ें- Box Office: '120 बहादुर' या 'मस्ती 4' किसके लिए शुभ रहा शनिवार, कलेक्शन देखकर खुली रह जाएंगी आंखें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।