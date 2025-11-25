120 Bahadur Collection Day 4: फरहान अख्तर की फिल्म ने दिखाई बहादुरी! मंडे टेस्ट में ऐसा रहा हाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 120 Bahadur Day 4 Collection: भारत और चीन के बीच 1962 में हुई सैन्य झड़प पर आधारित फिल्म 120 बहादुर को हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। अभिनेता फरहान अख्तर स्टारर इस वॉर ड्रामा फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है।

ओपनिंग वीकेंड तक बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली 120 बहादुर सोमवार को कमाई के मामले में पूरी कोशिश करती हुई नजर आई है। आइए जानते हैं कि मंडे टेस्ट में बिजनेस के मामले में 120 बहादुर फेल हुई या फिर पास।

सोमवार को 120 बहादुर की कमाई का हाल फिल्म मस्ती 4 के साथ 120 बहादुर को थिएटर्स में रिलीज किया गया। ओपनिंग वीकेंड तक बॉक्स ऑफिस क्लैश के मामले में फरहान अख्तर की फिल्म ने बाजी मारी। लेकिन सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के सारे समीकरण बदल गए हैं, जिन्हें देख आप चौंक जाएंगे। गौर किया जाए 120 बहादुर के रिलीज के चौथे दिन की कमाई की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट वह 1.40 करोड़ रही है।