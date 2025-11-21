देहरादून: अमेरिकी महिला की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, देहरादून। तिलक रोड स्थित लोनिया मोहल्ला में रह रही विदेशी महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्हें अचानक सांस की दिक्कत हुई, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। शहर कोतवाली पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई कर दी है। शुक्रवार को चिकित्सकों का बोर्ड पोस्टमार्टम करेगा, जिसके बाद मृत्यु के असली कारणों का पता चल सकेगा।

मूल रूप से नाथ कारोलीना अमेरिका की रहने वाली 55 वर्षीय शमिका लुईस की देहरादून निवासी मनीष कोहली से फेसबुक पर दोस्ती हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच बात बढ़ने लगी, जिसके चलते शमिका देहरादून आने-जाने लगी। धीरे-धीरे दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया और मई 2023 में दोनों ने शादी कर ली।