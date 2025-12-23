अमेरिकी दूतावास ने उत्तराखंड SDRF को किया सम्मानित, जटिल बचाव अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने पर थपथपाई पीठ

संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला : आपदा प्रबंधन और जटिल बचाव अभियान को सफलता पूर्वक अंजाम देने पर अमेरिकी दूतावास ने राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) की पीठ थपथपाई है।

स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र किया प्रदान

मंगलवार को एसडीआरएफ मुख्यालय पहुंचे अमेरिकी एंबेसडर के प्रतिनिधि मिस्टर डेविड ने एसडीआरएफ सेनानायक अर्पण यदुवंशी को स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है।

कई चुनौतीपूर्ण अभियानों को दिया अंजाम

बता दें कि सेनानायक अर्पण यदुवंशी के नेतृत्व में बल ने कई चुनौतीपूर्ण अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।