    अमेरिकी दूतावास ने उत्तराखंड SDRF को किया सम्मानित, जटिल बचाव अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने पर थपथपाई पीठ

    By Mahendra Singh Chauhan Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:37 PM (IST)

    अमेरिकी दूतावास ने राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) को जटिल बचाव अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने पर सम्मानित किया। अमेरिकी एंबेसडर के प्रतिनिधि मिस ...और पढ़ें

    जौलीग्रांट स्थित उत्तराखंड एसडीआएफ मुख्यालय में अमेरिकी दूतावास से आए एंबेसडर के प्रतिनिधि मिस्टर डेविड एसडीआरएफ सेनानायक अर्पण यदुवंशी (बाए) को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित करते। एसडीआएफ 

    संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला : आपदा प्रबंधन और जटिल बचाव अभियान को सफलता पूर्वक अंजाम देने पर अमेरिकी दूतावास ने राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) की पीठ थपथपाई है।

    स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र किया प्रदान 

    मंगलवार को एसडीआरएफ मुख्यालय पहुंचे अमेरिकी एंबेसडर के प्रतिनिधि मिस्टर डेविड ने एसडीआरएफ सेनानायक अर्पण यदुवंशी को स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है।

    कई चुनौतीपूर्ण अभियानों को दिया अंजाम

    बता दें कि सेनानायक अर्पण यदुवंशी के नेतृत्व में बल ने कई चुनौतीपूर्ण अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

    • चमोली जिले के माउंट चौखंबा में फंसी दो विदेशी महिला ट्रैकर्स का बचाया।
    • बदरीनाथ क्षेत्र के वसुधारा में फंसे विदेशी ट्रैकर्स का किया रेस्क्यू।
    • गंगोत्री जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलाए गए रेस्क्यू आपरेशन प्रमुख हैं। सभी अभियान समयबद्ध और सुरक्षित तरीके से पूरे हुए।

    उत्कृष्ट टीमवर्क का दिया परिचय

    इस अवसर पर सेनानायक ने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी टीम ने अनुशासन और उत्कृष्ट टीमवर्क का परिचय दिया।

    यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान एसडीआरएफ की कार्यकुशलता और मानवीय पहचान को वैश्विक मंच पर और मजबूत करता है। इससे बल के मनोबल में नई ऊर्जा आएगी और भविष्य में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी।

