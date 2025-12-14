Language
    VIDEO: देहरादून के कटापत्थर में यमुना के टापू में फंसे पांच लोग, पुलिस-एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू आपरेशन

    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:58 PM (IST)

    देहरादून के कटापत्थर में यमुना नदी के टापू पर फंसे पांच लोगों को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी लोगों को बिन ...और पढ़ें

    कटापत्थर के समीप यमुना नदी के बीच बने टापू में फंसे पांच लोगों को रेस्क्यू करती टीम। 

    रेस्क्यू करती पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस की संयुक्त टीम।

    जागरण संवाददाता, विकासनगर: कोतवाली विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत कटापत्थर के समीप यमुना नदी के बीच बने टापू में रविवार को फंसे पांच लोगों को पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस की संयुक्त टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया।

    सभी लोग नदी किनारे घूमने और फोटोग्राफी कर रहे थे, तभी अचानक यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और वे टापू में फंस गए।

    पुलिस के अनुसार, रविवार को सूचना मिली कि कटापत्थर क्षेत्र में यमुना नदी के टापू में कुछ लोग फंसे हुए हैं। इस पर चौकी प्रभारी डाकपत्थर उपनिरीक्षक संदीप पंवार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

    इसके साथ ही एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम को भी तत्काल बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने सावधानीपूर्वक अभियान चलाते हुए नदी के टापू में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है।

    रेस्क्यू किए गए लोगों के नाम

    • साक्षी (23), पुत्री जगत राम
    • मानसी (23), पुत्री मदन लाल
    • अदिति (15), पुत्री प्रताप सिंह
    • देवांश (15), पुत्र जगत राम
    • नीलम (33), पत्नी प्रताप सिंह

    सभी लोग जीवनगढ़ कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून के निवासी हैं। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी-नालों के आसपास घूमते समय सतर्क रहें और जलस्तर बढ़ने की स्थिति में जोखिम न उठाएं।