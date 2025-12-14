VIDEO: देहरादून के कटापत्थर में यमुना के टापू में फंसे पांच लोग, पुलिस-एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू आपरेशन

जागरण संवाददाता, विकासनगर: कोतवाली विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत कटापत्थर के समीप यमुना नदी के बीच बने टापू में रविवार को फंसे पांच लोगों को पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस की संयुक्त टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया।

सभी लोग नदी किनारे घूमने और फोटोग्राफी कर रहे थे, तभी अचानक यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और वे टापू में फंस गए।

पुलिस के अनुसार, रविवार को सूचना मिली कि कटापत्थर क्षेत्र में यमुना नदी के टापू में कुछ लोग फंसे हुए हैं। इस पर चौकी प्रभारी डाकपत्थर उपनिरीक्षक संदीप पंवार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

इसके साथ ही एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम को भी तत्काल बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने सावधानीपूर्वक अभियान चलाते हुए नदी के टापू में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है।