15 फीट लंबा और 65 KG भारी, खेत पर विशालकाय अजगर देख फैली दहशत; वन विभाग ने किया रेस्क्यू
रजपुरा के मोलनपुर डांडा गांव में एक खेत में 15 फीट लंबा अजगर मिलने से दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया, जिसका वजन लगभग 65 किलोग्राम था। उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। जिजोड़ा गांव में भी एक और अजगर मिला, जिसे वन विभाग ने रेस्क्यू किया।
संवाद सूत्र, जागरण, रजपुरा। गांव मोलनपुर डांडा उर्फ रेतागढ़ के खेत में एक विशाल अजगर दिखाई दिया। इससे किसानों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को सुरक्षित पकड़कर उपयुक्त स्थान पर छोड़ दिया।
15 फीट लंबा अजगर देखकर मची दहशत
गांव में शनिवार की दोपहर नरेश यादव के खेत में एक 15 फीट लंबा अजगर नजर आते ही ग्रामीण दहशत में आ गए। भीड़ जमा होने लगी और ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। जानकारी पर वन क्षेत्राधिकारी ब्रिज मोहन सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। टीम ने लगभग आधे घंटे के प्रयास के बाद अजगर को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। अजगर का वजन लगभग 65 किलोग्राम बताया गया है।
पूरी तरह से स्वस्थ्य है अजगर
अधिकारियों ने बताया कि अजगर पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे उसके अनुकूल सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि ऐसे मामलों में भीड़ न जुटाएं और तुरंत सूचना दें।
गांव जिजोड़ा में भी 10 फीट का अजगर जंगल के रास्ते में मिला। वन विभाग ने उसका भी रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित स्थान पर छाेड़ दिया। बता दें कि एक महीने पहले भी यहां पर एक अजगर निकला था।
