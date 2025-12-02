Language
    Dehradun: बोसान क्षेत्र में यमुना नदी में फंसे तीन व्यक्ति, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:42 PM (IST)

    देहरादून जनपद के बोसान क्षेत्र में यमुना नदी में फंसे तीन लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचाया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट ढालवाला से बचाव दल ...और पढ़ें

    बोसान क्षेत्र में यमुना नदी में फंसे तीन व्यक्तियों को निकाली एसडीआरएफ की टीम।

    जागरण संवाददाता, विकासनगर : कटापत्थर के पास बोसान क्षेत्र में यमुना नदी में फंसे तीन व्यक्तियों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। पूरा मामला अवैध खनन से जुड़ा है।

    बताया जाता है कि मंगलवार को तीनों व्यक्ति ट्रैक्टर ट्राली लेकर अवैध खनन के सिलसिले में नदी में गए थे। इसी बीच वे ट्रैक्टर ट्राली समेत तेज धारा में फंस गए। सूचना के आधार पर मौके पर एसडीआरएफ की टीम देर शाम पहुंची।

    अपर उपनिरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम ने नदी के बीच फंसे तीनों व्यक्तियों को नदी से बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए व्यक्तियों में कोठी बूंदी निवासी 35 वर्षीय केदार पुत्र मंटू्, बोसान निवासी 23 वर्षीय मनीष पुत्र मुन्ना सिंह और 18 वर्षीय अनिल पुत्र मुन्ना सिंह के रूप में हुई। जान बची तो तीनों ने राहत की सांस ली।