Dehradun: बोसान क्षेत्र में यमुना नदी में फंसे तीन व्यक्ति, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, विकासनगर : कटापत्थर के पास बोसान क्षेत्र में यमुना नदी में फंसे तीन व्यक्तियों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। पूरा मामला अवैध खनन से जुड़ा है।

बताया जाता है कि मंगलवार को तीनों व्यक्ति ट्रैक्टर ट्राली लेकर अवैध खनन के सिलसिले में नदी में गए थे। इसी बीच वे ट्रैक्टर ट्राली समेत तेज धारा में फंस गए। सूचना के आधार पर मौके पर एसडीआरएफ की टीम देर शाम पहुंची।