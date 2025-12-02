Balrampur Bus Accident: दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे तीन विभाग

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। गोंडा मार्ग पर घटना स्थल फुलवरिया बाईपास चौराहा पर ही जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने बिजली, लोक निर्माण और सहायक संभागीय अधिकारी को बुला लिया।

तीनों विभाग के अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर दुर्घटना के कारणों की गहन समीक्षा की। डीएम ने एआरटीओ, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, मुख्य अभियंता तथा अधिशासी अभियंता बिजली विभाग को दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।