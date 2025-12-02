Balrampur Bus Accident: दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे तीन विभाग
बलरामपुर में हुई बस दुर्घटना की विस्तृत जांच रिपोर्ट तीन विभागों द्वारा तैयार की जाएगी। यह जांच दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटना ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। गोंडा मार्ग पर घटना स्थल फुलवरिया बाईपास चौराहा पर ही जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने बिजली, लोक निर्माण और सहायक संभागीय अधिकारी को बुला लिया।
तीनों विभाग के अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर दुर्घटना के कारणों की गहन समीक्षा की। डीएम ने एआरटीओ, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, मुख्य अभियंता तथा अधिशासी अभियंता बिजली विभाग को दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
कहा कि सड़क की डिजाइन, साइनबोर्ड, स्पीड लिमिट और सड़क की सुरक्षा मानकों की तकनीकी जांच की जाए। जहां सुधार की आवश्यकता हो, तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाएं।
बिजली विभाग सड़क किनारे खंभा, तार एवं प्रकाश व्यवस्था की जांच कर मजबूती सुनिश्चित करे। लोक निर्माण विभाग को सड़क पर मोड़, गड्ढे, ढाल एवं ब्लाइंड स्पाट की सूची तैयार कर सुधार कार्य प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दिए।
