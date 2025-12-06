युवती के आरोपों को बचाव पक्ष ने किया खारिज, कहा- 'यदि होटल में हुआ दुष्कर्म तो स्टाफ को क्यों नहीं दी सूचना'

जागरण संवाददाता, देहरादून: न्यायालय अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो) रजनी शुक्ला की अदालत ने ने दुष्कर्म व आपराधिक धमकी देने के मामले में आरोप सिद्ध न होने के चलते आरोपित को दोषमुक्त कर दिया है। युवती के आरोपों को बचाव पक्ष ने खारिज करते हुए कहा कि यदि आरोपित ने होटल में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया तो उसने घटना की सूचना वहां स्टाफ को क्यों नहीं दी। इसके अलावा कुछ फोटो व पत्र भी दिखाए जोकि दुष्कर्म की घटना से पूर्व के थे।

एक युवती ने सात मई 2022 को डालनवाला कोतवाली में तहरीर दी कि उसकी अरमान निवासी राजपुर के साथ पूर्व से जान पहचान स्कूल से थी। एक दिन अरमान उसे यह कहकर अपने साथ ओयो होटल में ले गया कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। जब वह आरोपित के साथ होटल पहुंची तो आरोपित ने जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने आरोपित को रोका लेकिन उसने एक नहीं सुनी और उस दौरान कुछ अश्लील फोटो खींच ली। अरमान ने धमकी दी कि अब वह उसका धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करेगा। यह बात किसी को बताई तो वह फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर देगा।