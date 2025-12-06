मुक्तसर में लापता बच्ची का तीसरे दिन बंद पड़ी फैक्ट्री से मिला शव, दुष्कर्म की आशंका; देर शाम हुआ पोस्टमार्टम

Language
    मुक्तसर में लापता बच्ची का तीसरे दिन बंद पड़ी फैक्ट्री से मिला शव। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर में अनाज मंडी की बैक साइड रहते प्रवासी परिवार की झुग्गी के बाहर से लापता नौ वर्षीय बच्ची का तीसरे दिन मोड़ रोड स्थित बंद पड़ी काटन फैक्ट्री से शव मिला है। शनिवार शाम चार बजे के बाद मिले बच्ची के शव का सिविल अस्पताल से देर शाम पोस्टमार्टम किया गया है।

    संदेह है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपित तक पहुंचने में लगी हुई है। 15 साल बाद एक बार फिर किसी बंद फैक्ट्री से लापता बच्ची का शव मिलने की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है।

    पिता गणेश बिंद ने पुलिस को बताया था कि वह पीछे से बिहार राज्य का रहने वाला है लेकिन दशकों से मुक्तसर में रह रहे हैं। अनाज मंडी की बैक साइड झुग्गी बना रह रहे हैं और मजदूरी का कार्य करते हैं। उसके पांच बच्चे हैं। सबसे बड़ी नौ वर्षीय बेटी दूसरी कक्षा में पढ़ती है। वीरवार की शाम छह बजे पूरा परिवार खाना खा रहा था। इस बीच बच्ची झुग्गी के बाहर पास ही स्थित नल से पानी से मुंह धोने के लिए गई पर वापस नहीं लौटी।

    जब बेटी नहीं आई तो बाहर देखा तो वह कहीं दिखाई नहीं पड़ी। इधर-उधर लोगों से पूछा परंतु कुछ पता नहीं चला। पूरी रात तलाश की। सुबह पुलिस को सूचित किया। बिंद ने आरोप लगाया था कि यहां नशेड़ी किस्म के लोग घूमते रहते हैं।

    मुझे डर है कि कहीं बच्ची के साथ कुछ गलत न हो गया हो। इस मामले में थाना सिटी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। शनिवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि मोड़ रोड स्थित एक बंद पड़ी काटन फैक्ट्री में बच्ची का शव पड़ा है। पुलिस ने देर शाम को वहां पहुंच कर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में लाए।

    मौके पर पहुंची मुक्तसर की एडिशनल एसएसपी प्रज्ञा जैन ने बताया कि बच्ची का शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाया गया है। घटना को अंजाम देने वाले आरोपित की लीड पुलिस को मिल गई है। आरोपित तक पहुंच चुके हैं। जल्द ही वह पुलिस की गिरफ्तार में होंगे।

    15 साल पहले भी ऐसी घटना हो चुकी

    मुक्तसर लगभग 15 साल पहले भी जलालाबाद रोड पर बंद पड़ी एक बंद फैक्ट्री में एक छोटी बच्ची और दो छोटे लड़कों का शव मिला था। आरोपित बच्चियों को चोकलेट खिलाने के बहाने उठा लेता था और फिर दुष्कर्म कर जान से माल देता था। अब एक बार फिर वैसे ही बच्ची का शव बंद फैक्ट्री से मिलने से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है।